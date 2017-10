Redirects er noget, de fleste har hørt om – og som alt for få forstår at bruge. Manglende eller forkert brug af redirects kan føre til de rene blodbad i Google – og det er jo altså værd at undgå, ikke?

I det foreløbigt sidste indlæg fra Gnavpotterne tager vi hånd om redirects – og har du lyst, kan du tilmelde dig listen herunder, så du får direkte besked når og hvis, vi starter igen.

Tilmeld dig listen her

Hvem er Gnavpotterne?

Lars Koudal kan du se mere om på hans hjemmeside: Larsik Corp

Thomas Rosenstand – jamen det er jo ham her: https://www.concept-i.dk/thomas.html