Søgeordskannibalisme – det lyder som noget, der ikke er specielt rart, og det er det faktisk heller ikke. Søgeordskannibalisme er en betegnelse for det fænomen, der opstår, når adskillige (eller alle) sider på en hjemmeside har sidetitler, der fokuserer på det samme nøgleord og/eller nøglesætning. Forvirret? Det skal du ikke være, for forklaring følger!

Artiklen her er opdateret med nyeste viden på området. Den er oprindeligt fra oktober 2008 – og her 8 år senere er den stadig lige højaktuel! Jeg ser konstant hjemmesider og webshops, hvor der sker en voldsom udvanding af fokus på konkurrenceprægede søgninger – og så er det svært at opnå placeringer.

Dyrk dine søgeord

Der er mange religioner inden for søgemaskineoptimering, men en af de ting, alle trosretninger er enige om, er vigtigheden af sidetitler og nøgleordenes placering i samme.

Som udgangspunkt skal hver sides primære nøgleord være i sidetitlen – og meget gerne være det første ord.

Derfor er det også en rigtig dårlig ide at have f.eks. sit firmanavn som det første ord i hver sides titel.

Jeg selv tilhører den trosretning, der mener, at firmanavnet slet ikke hører til i sidetitlen, men jeg erkender, at der kan være brandingmæssige årsager til at gøre det – og at det kan være væsentligt, hvis man har et særdeles kendt brand. Men for flertallet af hjemmesider er det spild af ekstremt dyrebar plads – for de ca. 65-70 tegn i sidetitlen er guld værd.

Lad os tage et tænkt eksempel på søgeordskannibalisme – og som vanligt gør vi det med de kære kaffemaskiner.

Lad os sige, at du har en webshop, der sælger blandt andet kaffemaskiner. Du vil selvfølgelig gerne være synlig på den generiske søgning “kaffemaskiner”, men du vil klart også være synlig på søgninger som “billige kaffemaskiner”, “kaffemaskiner på tilbud”, “kaffemaskiner til indbygning” og mange flere.

Da du har hørt efter i timen, har du sidetitler til hver af dine sider med kaffemaskiner, hvor ordet “kaffemaskiner” indgår prominent. Lad os bare sige, at du har 10 sider på din shop, hvor “kaffemaskiner” indgår i sidetitlen. Og dermed naturligt også i brødteksterne.

Hjælp Googlebot til selvhjælp

Lad os starte med at se på, hvordan Googlebot oplever din hjemmeside med adskillige sidetitler med ordet “kaffemaskiner” i:

Googlebot ser her 4 sider (jeg ved godt, jeg skrev 10 sider, men som du kan se, er jeg ikke ligefrem den store tegner), der alle fire har ordet “kaffemaskiner” i sidetitlen og som alle handler i den grad om kaffemaskiner.

Den lille fyr er lidt forvirret over, hvilken af siderne der skal placeres øverst på en søgning efter “kaffemaskiner”, for de er jo alle gode. Han skal nok vælge en af dem – men vi er vel enige om, at man aldrig skal overlade til Google, hvad man kan styre lidt selv?

Du skal styre Google



Lad os i stedet hjælpe Google lidt med at afgøre, hvilken af de fire sider der skal være den mest prominente på søgningen “kaffemaskiner”. Jeg vil forklare dig, hvordan du gør det:

Vi siger, at det skal være den øverste side på tegningen, der meget passende hedder “Kaffemaskiner”.

Vi gør nu det, at vi på alle de andre sider om kaffemaskiner på din shop laver et link til siden “Kaffemaskiner” med selve ordet “kaffemaskiner” som ankertekst:

Hvad har vi så gjort her? For det første har vi vist Googlebot, at vi ved en masse om kaffemaskiner – og om tilbud, udsalg etc. på samme.

Vi har også – ved at linke hver af undersiderne om kaffemaskiner til hovedsiden – fortalt Google, at der er én side, der i særlig grad handler om grundbegrebet “kaffemaskiner”.

Googlebot bliver så glad, at han trutter i hornet (hurra for for diverse færdige figurer i Illustrator), for nu ved han, hvordan vi har struktureret tingene.

Og han ved, at hovedsiden har masser af gode og valide interne links fra andre sider på shoppen, der også handler om kaffemaskiner.

Med vinden i ryggen og Googlebot i godt humør er der ingen tvivl om, at hovedsiden VIL ranke bedst på søgningen efter “kaffemaskiner”. Og dermed kan du med sindsro sørge for eksterne links til netop den side på shoppen, for du ved, at Google forstår, hvad du vil.

Interne links er vigtige

Interne links er en meget væsentlig del af en søgemaskineoptimering – og det er en opgave, der kan have afgørende indflydelse på det endelige resultat. Skaber du harmoni mellem ankerteksterne i intern og ekstern linkbuilding, har du et godt tag i den røde tråd, der gør forskellen.

