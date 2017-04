Thomas Rosenstand – jamen det er jo ham her: https://www.concept-i.dk/thomas.html

Gnavpotterne skulle egentlig starte med at se gnavne ud – for det handler om langsomme hjemmesider og om, hvad man kan gøre ved dem. Men så kom der sgu lige en pude i vejen for de sure miner!

Her har du den tredje video med Gnavpotterne – men tag lige og læs hvad der står under videoen også. Så er du rar 🙂

Du må meget gerne dele på Twitter:

Hastighed på hjemmesider udsat for 2 Gnavpotter - lær speed på steroider Click To Tweet

Gnavpotterne er DIT show

Nu er det op til dig – brug muligheden for at pumpe os for al den viden, du vil!

Rosenstand og Koudal out!

P.S.: Links til de gode steder:

UNOEURO – webhosting

Pingdom – husk at vælge Sweden his du tester et dansk hostet site: https://tools.pingdom.com/

PageSpeed Insights

GTmetrix

Webpagetest

Online tools:

http://optimizilla.com/

WordPress plugins:

https://wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/ – EWWW Image Optimizer

https://wordpress.org/plugins/kraken-image-optimizer/ – Kraken.io

https://imagify.io/ – Imagify

https://wordpress.org/plugins/wp-smushit/ – Smush Image Compression and Optimization

Software Tools:

http://www.jpegmini.com/

https://imageoptim.com/