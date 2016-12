Hvad søger mine kunder efter? Det spørgsmål stiller enhver seriøs online markedsfører sig – hver dag. Nogle hopper i den fælde at kigge i Analytics – og så tror de, at de ved, hvad der sker i hovedet på de potentielle kunder. Mange glemmer, at de data kun er et lille brudstykke af sandheden. Men hvad så? Du kan gætte – men hvem har råd til at nøjes med det, når det handler om kroner og øre? Du kan også benytte en tjeneste, der – trods sit danske ophav – har navnet StoryBase Jeg tabte nærmest kaffen, da jeg første gang kiggede på, hvad det er muligt at grave ud af data med StoryBase. Dernæst fik jeg en smule røde ører, for det føles næsten som at kigge ind i pigernes omklædningsrum – så tæt kommer du på, hvad folk skriver i søgefeltet på Google m.fl.! Det er ganske enkelt et must have i arbejdet med søgemaskineoptimering. Torbjørn Flensted er en af bagmændene til dette absolutte power tool, og han har skrevet lidt om det i dette indlæg. Læs det hele igennem – nederst finder du et umådeligt godt tilbud 😉

StoryBase giver adgang til en gigantisk søgeordsdatabase med mere end 5 milliarder søgeord på dansk og engelsk, over 100 millioner spørgsmål samt målgruppedata. Du får her en guide til alle basisfunktionerne i værktøjet: Det første du ser når du er logget på StoryBase er søgefeltet. Klik på flaget for at vælge mellem markederne Danmark, USA eller Storbritannien:

I venstremenuen ser du sektionerne Overview, Questions, Phrases, Related og Audience, som jeg gennemgår herunder. Questions — Svar på dine kunders spørgsmål i tekst og video Forestil dig, at du laver SEO for en virksomhed, der sælger brudekjoler. Under Questions i venstremenuen starter jeg min research med en overordnet søgning på ordet bryllup*. Den lille stjerne i søgningen er et wildcard som gør at alle ord, der starter med bryllup, medtages resultatet:

StoryBase viser her de 990 oftest stillede spørgsmål, der tilsammen er blevet søgt på 18.500 gange på et år. Hvilke spørgsmål kunne man her besvare i tekst eller video, som kommende brude interesserer sig for? Der er masser af idéer som eksempelvis ”Hvad koster et bryllup?” eller ”Hvad koster en bryllupskage?” Tip — Når jeg jagter gode spørgsmål med potentiale for hurtige topplacering i Google, laver jeg en simpel søgning i Google således:

Parameteret allintitle: gør at Google kun returnerer sider med title-tags som indeholder spørgsmålet ”hvad koster en bryllupskage?”. I søgeresultatet ser jeg kun fem resultater fra debatfora og Facebook, hvilket er en super god indikation på, at det vil være nemt at få topplacering på ”hvad koster en bryllupskage?”. Og det bliver endnu bedre: Der er ingen videoer i søgeresultatet på Google. Så hvad med at lave en YouTube-video om emnet:

Tip — Mange glemmer at indsætte et link fra teksten i YouTube-videoen tilbage til sin hjemmeside. Så husk altid at indsætte et link på de første to linjer (før læs mere-linket). Det fedeste vil være et link tilbage til et blog-indlæg som besvarer samme spørgsmål og går i dybden med emnet. Sørg her for, at indlejre den selv samme YouTube-video og skriv unik tekst her, så du ikke rammes af duplicate content. Med lidt held, lidt links og en indsendelse af blogindlæggets webadresse til Googles index via Search Console, vil du på få dage ligge i toppen af Google med både YouTube-video og blog-indlæg, når ”hvad koster en bryllupskage?” bliver googlet. Phrases — Find long tail-søgeord Forestil dig, at du laver SEO for en virksomhed, hvis kundegruppe er nystartede virksomheder og iværksættere. Under funktionen Phrases i venstremenuen i StoryBase søger jeg på forskellige ord som iværksættere typisk interesserer sig for. Herunder søger jeg på forretningsplan og ser 164 fraser med en samlet årlig søgevolumen på 33.500:

Her er interessante emner som forretningsplan model, forretningsplan eksempel og skabelon til forretningsplan. Hvad med at skrive et super godt og gennemarbejdet blogindlæg om emnet indeholdende eksempler og en skabelon til forretningsplanen? Scroller du ned af listen i StoryBase, finder du flere interessante emner, som kunne forvandles til hele tekster, videoer eller inspirere til nye afsnit i eksisterende tekster. Tip — Klikker du på den lille pil ud for den blå bar Popularity ser du gennemsnitlig månedlig søgevolumen baseret på Google og Bing:

Words — Et tværsnit af alle long tail-søgeordene Forestil dig, at du er ved at skrive en artikel om løbetræning. Har du fået de vigtigste emner, som din målgruppe søger efter, med i teksten? Netop her giver funktionen Words et lynhurtigt overblik på tværs af alle long tail-fraserne i din søgning:

Ud af i alt 573 fraser optræder løbeprogram i 77% af søgningerne. Ordet løbetræning indgår i 16% og ordet begynder i 13% af søgningerne. Disse procentsatser skaber et hurtigt overblik og kan inspirere til både tekstens opbygning og som overskrifter til hele afsnit ned gennem teksten. Tip — En OR-søgning som fx ”løbetræning OR løbeprogram” vil inkludere fraser for begge ord (OR skal benyttes ved både danske og engelske søgninger). Related — Find relaterede søgeord (der booster din SEO) Under Related i venstremenuen har du adgang til relaterede emner. Det er en super fed feature, som du kan bruge til digital brainstorming og derved spare masser af tid i arbejdet med søgeordsanalyse. Her søger jeg på bryllupsplanlægning og får 24 relaterede emner:

Related i StoryBase giver adgang til, hvad mange SEOer kalder for LSI keywords (Latent Semantic Indexing). Google bruger disse relaterede LSI keywords til blandt andet at tjekke, hvor godt du forstår dig på det enkelte emne og dets kontekst. Tip — Når du bruger de relaterede ord og emner i dine tekster, fx som inspiration til nye afsnit eller til at linke til supplerende ressourcer, forbedrer du dine chancer for bedre placeringer på Google. Related-funktionen virker ikke hvis du benytter OR-søgninger og opslag med brug af wildcards*. Combined Search — lav ét opslag på hundrede af ord på én gang Søgeordsanalyse tager tid, særligt når man skal lave mange opslag. Derfor har vi designet en funktion, der gør det muligt at lave kombinerede opslag på hundredevis af ord på en gang. Her kan du spare megen tid! Her søger søger jeg på en masse ord, som relaterer sig til babyudstyr:

Tip — Du finder Combined Search ved at klikke på tandhjulet oppe til højre for søgebaren. Lists — Gem og del dine søgeordsanalyser En af mine målsætninger er at mindske brugen af Excel og spreadcheets. Derfor har vi gjort det nemt oprette, navngive og dele søgeordslister. Hold musen over søgeord og klik på fluebenet i højre side. Opret dernæst og/eller vælg den liste, du vil sætte de markerede søgeord på:

Du kan altid finde dine søgeordslister i top-menuen under Lists. Tip — Du kan dele lister med kollegaer, kunder eller samarbejdspartnere. Så kan eksempelvis tekstforfatteren nemt få adgang til din StoryBase-research. Eksporter — Til dig der elsker Excel Selvom en af mine målsætninger er at gøre Excel overflødigt i søgeordsanalyser, kan Excel ikke undgås i alle situationer. Måske har du udviklet nogle særlige Excel-templates, du altid bruger i dine søgeordsanalyser? Eller du ønsker at berige dine AdWords-kampagner med long tail-søgeord for at sænke klik-priserne? Klik på tandhjulet ved siden af søgebaren og tryk på “Export to CSV”:

Audience — Hvem er målgruppen? Den sidste feature er en gennemsnitlig alders- og kønsfordeling på søgeordene. Brug målgruppeindsigterne til når du laver personaer. Her ser du et overblik over demografien for målgruppen for støttestrømper:

Tip — Når du taler persona og målgruppe med kunder, kollegaer og samarbejdspartnere, har det den gode egenskab, at det får snakken væk fra SEO-nørderierne og hen på de strategiske overvejelser og det organiske vækstpotentiale. Jeg håber du får glæde af værktøjet i dit arbejde med SEO. Rigtig god fornøjelse med StoryBase! – Torbjørn