En af de mest frustrerende ting for os, der er gamle i SEO branchen, er nok, når vi skal rydde op og rette op i fejl, der går igen og igen. Nu er det jo ikke bare sådan ligetil at komme til de bedste og mest lukrative placeringer i Google, når der er konkurrence på drengen – og det svarer faktisk lidt til at skulle køre LeMans racerløb. Og hvem stiller op til det race med nedslidte dæk, en utæt benzinslange eller en flækket bremseskive? Nej, vel?

I dette særdeles lærerige indlæg fra Grosen Friis får du en ordentlig opgave og en masse viden til at udføre den. Så er det op til dig, om du synes, du skal køre race på de bedste dæk eller på 4 Viborgbaner!

Grosen Friis er teknisk SEO mand om en hals – og så er han partner i Onlinepartners. Her skriver han et gæsteindlæg om en kæphest, han deler med Thomas Rosenstand: Rod og skidt i CMS.

Grosen Friis, senior SEO-specialist hos OnlinePartners:

Thomas og jeg har en fælles kæphest, der får vores SEO-hjerter til at bløde:

Når dit website, eller din webshop, lider af fejl i den grundlæggende opbygning, og din sjuskede kildekode skader dine chancer for topplaceringer i Google.

Så når foråret nu nærmer sig, er det på tide, at du kommer i gang med en forårsrengøring af dit site…

Du bør – som minimum – få styr på dobbeltindhold i dine titler og meta descriptions, få ryddet op i dine interne links, der går via et redirect, så de i stedet kommer til at linke direkte. Derudover skal du få ryddet op i de døde sider, du måtte have på dit website – blot for at nævne nogle få af de ting, der bør inkluderes i din forårsrengøring.

Men glem endelig ikke:

At få styr på dine designskabeloner, der styrer, hvordan dit website er opbygget, og hvilke faste elementer der går igen på alle sider. En fejl her kan gøre rigtig meget skade, da den vil gentage sig på rigtig mange specifikke landingssider på dit website. Dog betyder det også, at afkastet er stort ved en grundig optimering af dine designskabeloner. Du skal normalt kun rette fejlen ét sted, og så gør det gavn på samtlige af dine undersider.

Læs med her, og jeg vil gå i dybden med, hvorfor du også bør inkludere designskabelonen som en fast del af det, der får en grundig forårsrengøring, samt hvordan du kan gøre det.

Hvordan er designskabeloner opbygget?

Designskabelonen på dit website eller din webshop vil typisk indeholde elementer såsom:

header

menu/navigation

højre/venstre kolonne

footer

Det du skal være opmærksom på, her, er, at disse elementer typisk er helt faste dele af din designskabelon. Derfor går de igen på samtlige sider på dit website eller din webshop, og det kan medføre nogle risici for dit website, som jeg vil beskrive nedenfor.

Hvordan kan designskabelonen påvirke dit website?

Du kan risikere:

at gentage en masse tekst på tværs af alle dine sider, som ender med at være dobbeltindhold

at gentage en masse tekst på tværs af alle dine sider, som gør, at dine sider fylder flere Kb , og dermed loader langsommere

, og dermed loader langsommere at du bruger værdifulde overskrifter forkert på alle dine sider

at sende en masse intern PageRank til interne sider, der ikke er vigtige set i forhold til at generere organisk trafik

at sende en masse intern PageRank ud til eksterne websites, som det er helt fint og relevant at linke ud til, men som måske ikke har fortjent at få et link fra alle siderne på dit website

Har det betydning, hvor indholdet på en side er placeret?

Heldigvis er Google og de andre store søgemaskiner over tid blevet meget bedre til at analysere strukturen på websites, så de kan adskille de faste elementer i din designskabelon (boilerplates) fra det unikke indhold på en side. Søgemaskinerne er derudover i stand til at indentificere det unikke indhold på en side, selvom du måtte have flere designskabeloner i brug på dit website. En webshop kan eksempelvis have: en designskabelon til forsiden

en designskabelon til kategorisider

en designskabelon til produktsider

en designskabelon til informationssider

Patenter optaget af Google, og andre store søgemaskiner, samt tests udført af SEO-folk fra Moz i kontrollerede omgivelser indikerer, at blandt andet Google i dag ser på, om links er placeret i toppen af dine sider eller i bunden. Links i toppen kan være mere værdifulde, blandt andet fordi der er en langt større chance for, at brugerne klikker på dem, end de links der er placeret længere nede på siden eller i bunden af siden.

Patenter og tests indikerer også, at et link, der er placeret i det unikke indhold på en enkelt side, er tilsvarende mere værdifuldt, end et link der er placeret i designskabelonen, og som går igen på alle siderne på dit website.

Det betyder, at Googles evne til at analysere dit website her er med til at hjælpe dit website, fordi Google derved selv nedtoner værdien af det indhold, og de links, der ligger placeret som faste dele af din designskabelon. Det er dog fortsat en rigtig god ide at få kigget grundigt på, hvad du medtager af tekst, billeder og links i din designskabelon, for selvom det er nedtonet af Google, så har det stadigvæk betydning for dit websites synlighed i Google.

Læs med, så vil jeg give dig mit bud på, hvorfor designskabelonen på dit website ofte ender med at trænge til en forårsrengøring.

Ikke alt fortjener at komme frem i rampelyset

Salgsafdelingen, indkøbsafdelingen, HR , kundeservice, marketingafdelingen, økonomiafdelingen etc. er alle kendte enheder i en virksomhed, og de har som regel alle et ønske om at få synliggjort netop deres indhold tydeligt på virksomhedens website.

Salg ønsker at publicere indhold med virksomhedens produkter/services

Indkøb ønsker at fange nye potentielle leverandørers opmærksomhed via websitet

HR ønsker at få nye jobopslag ud på websitet

Marketing presser på for at booste salget af en helt ny model med en ny stor kampagne

Kundeservice vil have, at deres chat-boks popper op på alle siderne

Økonomiafdelingen har brug for, at virksomhedens økonomiske nøgletal bliver publiceret

Alle kæmper de om at få en prominent plads på websitet, og ofte går det ud over forsiden samt de faste elementer i designskabelonen. Jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes, at mange stadigvæk har den fejlopfattelse, at brugerne altid kommer ind på websitet via forsiden eller andre centrale sider på websitet. Disse indeholder dog ikke altid netop det, brugerne har søgt efter, og så skal brugerne herfra finde det indhold, de søger efter. Der er derfor ikke noget at sige til, at de forskellige afdelinger i en virksomhed presser på for at blive meget synlige på de prominente placeringer på virksomhedens website – på forsiden og i de faste elementer i designskabelonen.

Men det er bare langt fra altid sådan, at brugerne kommer ind via forsiden. Google, og de andre store søgemaskiner, sørger for, at hele vores website bliver åbnet op for brugerne, og siderne fra vores website med det bedste, og mest relevante, indhold, er det, der bliver vist i søgeresultaterne. Eksempelvis vil potentielle investorer i de fleste tilfælde kunne finde virksomhedens økonomiske nøgletal direkte via Google, og nye potentielle medarbejdere vil kunne finde virksomhedens jobopslag direkte via Google.

De brugere som alligevel ender med at være på den forkerte side, og som ikke lige kan finde videre via dine links i header, navigation og footer m.v., kan du hjælpe videre ved at tilbyde en god intern søgemaskine/-funktion.

Derfor kan du roligt begynde at rydde op i designskabelonen på dit website.

Det du opnår, ved at få ryddet op, er, at du gør det endnu mere tydeligt for Googlebot, hvilke dele af dit website der er vigtige set i forhold til at drive relevant organisk trafik ind på dit website, og hvilke dele der er knap så vigtige.

Eksempelvis er jobopslag og økonomiske nøgletal som regel vigtigere indhold end sider med indhold om ‘Handels- og leveringsbetingelser’, ‘Cookie-politik’ og ‘Privatlivspolitik’

Tilsvarende er kategorisider og/eller produktsider som regel vigtigere end sider med jobopslag og økonomiske nøgletal

I det efterfølgende får du fire konkrete måder, du kan foretage forårsrengøringen i din designskabelon på.

Flyt indhold – skjult i overlays – ud på selvstændige sider

Vi har en kunde, som på sit website gemmer en masse indhold i header og footer i form af overlays, så når du klikker på de faste links i deres header eller footer, så dukker der skjulte og indholdstunge blokke frem med information såsom:

Links til alle de regioner i verden de opererer i

Information om virksomheden, dens historie, den finansielle situation og visionerne

Hvordan pressen kan kontakte virksomheden

Hvordan man søger job hos virksomheden, samt aktuelle jobopslag

Kontaktinformationer og kontaktform

Hvordan nye potentielle leverandører skal kontakte virksomheden

Handelsbetingelser

Fortroligheds- og cookie-politik

Vi oplever, at der er mange sider på websitet, hvor det unikke indhold kun udgør 5-10% af det samlede indhold på siden, fordi alt det ovennævnte indhold også loades ind på siderne i header og footer. Det øger risikoen for, at der opstår dobbeltindhold på tværs af siderne, og det gør, at siderne loader langsommere.

Hvad skal sådan en virksomhed gøre?

Her ligger der et stort arbejde – men også et stort potentiale i – at få fjernet dette indhold fra disse overlays i header og footer. I stedet bør dette indhold blive placeret på deres egne unikke sider på hver sin unikke URL. Brugerne kan stadigvæk finde indholdet ved at klikke på de eksisterende links i header og footer eller ved at bruge en god intern søgemaskine/-funktion på websitet. De får dog indholdet at se på en ny og unik side i stedet for via en skjult tekstblok.

Kan en virksomhed med sådan et website gøre endnu mere? Ja, og det beskriver jeg i det næste punkt.

Se med kritiske øjne på dine links i header og footer

I forbindelse med at jeg skrev dette blogindlæg, gik jeg tre populære websites igennem og fandt følgende faste links i designskabelonen, primært i header og footer.

Ja, jeg ved godt at mange af punkterne er en gentagelse af dem ovenfor, men det viser lidt omfanget af, hvor meget indhold der linkes til fra alle siderne via header og footer på websites. Og meget af indholdet er ikke vigtige sider set i forhold til at drive relevant organisk trafik ind på websitet.

Hvem er vi

Kontakt

Login

E-mærket

CO2-neutral

Kundeservice

Live chat

Vilkår

Reklamation

Returvarer

Fragt/Levering

Transportskade

FAQ

Størrelsesguide

Sådan handler du

Ordrestatus

Tilbudsgivning

Firmakonto

Prismatch

Job

Sitemap

Presse

Aktionær

Bankoplysninger

Cookie politik

Fortrolighedspolitik

Uanset om du har få eller mange links i din header og footer, så gå dem grundigt igennem og spørg dig selv:

“Har hovedparten af brugerne på mit website brug for dette link?”

Understøt desuden dine analyser ved at opsætte klik-måling på disse links via Google Analytics. Det er hurtigt og let at sætte op og gratis at bruge. Så er det brugerne, der fortæller dig, om de er glade for, og bruger de links, du har i din header/footer, eller om disse links er overflødige her.

Hvis du finder frem til links, som brugerne aldrig klikker på så overvej:

At fjerne linket fra header/footer og placer det i stedet på dit sitemap, så Google stadigvæk kan finde siden, der linkes til og få det indekseret

Hvis du finder frem til links, som brugerne kun sjældent klikker på, og som du ikke ønsker at fjerne fra header og footer, så kan du overveje:

At samle beslægtet indhold på den samme side, og så pege de links, der er placeret i header og footer, ind på den nye udvidede side

Hvordan kan du helt konkret gøre det? Det viser jeg dig nu.

Lad os antage, at du finder ud af, at følgende indhold er så beslægtet, at du sagtens kan placere det på den samme side, og tydeligt adskille det med eksempelvis tydelige overskrifter m.v.

Vilkår

Reklamation/Returvarer/Transportskade

Fragt/Levering

Bankoplysninger

Cookie-politik

Og lad os antage, at tidligere var de interne links i header og footer eventuelt indrettet, så hvert punkt lå på sin egen selvstændige side:

<a href=" /vilkaar.html ">Vilkår</a>

<a href=" /reklamation.html ">Reklamation</a>

<a href=" /levering.html ">Levering</a>

<a href=" /bank.html ">Bank</a>

<a href="/cookies.html">Cookies</a>

Dette indhold skal nu flyttes over på en ny, udvidet side, som her har fået navnet vilkaar.html . Herefter kan links ændres, så de peger ind på denne nye og udvidede side. Eventuelt med yderligere hjælp til brugerne ved at sørge for at hvert link har et local-anchor element (efter # tegnet), der gør, at brugere automatisk hopper ned på den del af den nye og udvidede side, hvor præcis det emne, man ønsker at læse om, er placeret:

<a href=" /vilkaar.html ">Vilkår</a>

<a href=" /vilkaar.html#reklamation ">Reklamation</a>

<a href=" /vilkaar.html#levering ">Levering</a>

<a href=" /vilkaar.html#bank ">Bank</a>

<a href="/vilkaar.html#cookies">Cookies</a>

På din nye, samlede vilkaar.html side skal du huske at indsætte local-anchors ud for hvert afsnit, så dine links kommer til at virke efter hensigten. Eksempelvis:

Og så skal du huske at oprette redirects fra de gamle sider til den nye udvidede side. I dette tilfældes vil det være fra: reklamation.html , levering.html , bank.html og cookies.html hen til vilkaar.html .

Hvilke fordele kan det så give dit websites vigtige sider set i forhold til at opnå bedre placeringer i Google? Det kommer vi til nu.

Generelt så hjælper det ikke noget, at sætte flere links ind på side A, der peger på side B. Altså at øge antallet af links fra A til B med yderligere 10 links. Det betyder ikke nødvendigvis, at side B dermed modtager endnu mere intern PageRank m.v. fra side A. Tests indikerer derimod, at Google har en tendens til kun at se på ét enkelt af de links på side A, som peger på side B. Google bruger så dette ene link til at vurdere og “belønne” side B, som linket peger på.

Det kan være det første link i HTML-koden på side A, der peger på side B

Det kan være det mest tydelige link højt placeret på siden

Det kan være det link, som brugerne oftest klikker på – på side A – for at komme om på side B

Lad os antage, at side A har en PageRank på 300, og bemærk, at der her er tale om rigtig PageRank, ikke toolbar PageRank, som er en opdeling af rigtig PageRank på en skala fra 0 til 10. Lad os ligeledes antage, at der, før vi har foretaget nogen former for tilpasning af designskabelonen, er 80 udgående links på side A, og at det er en blanding af interne og eksterne links. Lad os endvidere, for nemheds skyld, antage, at hvert udgående link på side A sender lige meget PageRank videre til de sider, der linkes til.

Det betyder, at hvert link oprindeligt sendte PageRank (PR) 300/80 = PR 3,75 videre med hvert eneste link.

Hvordan ser dette billede så ud, efter vi har reduceret antallet af unikke links i eksempelvis footeren?

Før var der 5 unikke URL’er i footeren til sider, der alle omhandler ‘Vilkår’. Dette er nu ændret til, at der kun er 1 side, der indeholder alt indhold om vilkår/betingelser. Det reducerer antallet af udgående links fra side A med 5-1 = 4 links. Så det totale antal udgående links fra side A er nu 80-4 = 76 links, og det giver så følgende ændring i PageRank-fordelingen.

Med de tidligere forudsætninger, så sender side A nu PR 300/76 = PR 3,95 videre med hvert eneste link.

Det betyder, at andre interne sider, såsom kategorisider, underkategorisider og produktsider m.v., nu kan få tilført mere intern PageRank end før. Disse sidetyper er langt vigtigere at styrke, når målet er, at de skal opnå bedre placeringer i Google og skaffe dit website mere relevant organisk trafik.

Placer eksterne udgående links på temasider

På mange webshops og websites ser man følgende udgående eksterne links placeret som faste links i designskabelonen:

Hvis du har en webshop, kan det være, du har valgt at få e-mærket, og linker til deres website

Det kan være, at du har valgt at gøre hosting af dit website CO2-neutral, og linker til deres website

Det kan være, at det webbureau, der har lavet dit website, har et ‘Designet af’ link til sig selv i footeren på dit website

Det kan være, at din virksomhed har nået en AAA-kreditvurdering, og du linker til virksomheden, der har foretaget kreditvurderingen

Det kan være, at din virksomhed har været udpeget af Børsen som Gazelle, og du linker til Børsens website

Dette er illustreret på billedet nedenfor, hvor to udgående eksterne links er placeret i footeren på et website.

Alle disse ting kan være yderst relevante at kommunikere til brugerne på dit website. Men det er ikke sådan, at du behøver at linke ud til disse eksterne websites fra samtlige sider på dit website. Det gør du dog, fordi disse udgående eksterne links er placeret som faste links i din designskabelon.

Hvad er det så, man kan optimere på her? Det er ikke at sætte rel=”nofollow” attributten på disse udgående eksterne links.

Nej, der er en anden måde, og du får den her.

Det du kan gøre her, minder meget om førnævnte eksempel, hvor beslægtet indhold om ‘Vilkår’ blev samlet på den samme side. Du opretter en eller flere temasider, eksempelvis en temaside om dine ’samarbejdspartnere’, hvor du beskriver de eksterne websites, du linker ud til. Du kan eksempelvis beskrive e-mærket, og hvorfor du har valgt, at din webshop skal være e-mærket certificeret. Du kan beskrive, hvorfor du har valgt at gøre dit website CO2-neutralt, og hvordan det fungerer i praksis. Du kan beskrive, hvad en AAA-kreditvurdering går ud på, og hvilken ekstra økonomisk sikkerhed det giver både potentielle leverandører og dine kunder.

Når du har beskrevet dette, så skal du her placere ét godt udgående eksternt link til de websites, du for øjeblikket linker til fra samtlige sider, fordi disse links er placeret som faste links i designskabelonen.

Når dette er på plads, skal du ændre de eksterne links, du p.t. har i designskabelonen og i stedet lade dem linke ind til den nye interne temaside, hvor du har beskrevet dine samarbejdspartnere. Se billedet nedenfor.

Du opnår to fordele:

Der er langt større chance for, at brugerne bliver på dit website i stedet for at klikke på de udgående eksterne links, fordi du selv har beskrevet, hvad der gemmer sig bag disse links Du sørger for at beholde langt mere af din interne PageRank på dit website, fordi du kun har ét godt udgående, og relevant, link til disse eksterne websites fra temasiden. Denne PageRank kan nu i stedet flyde videre til de vigtige sider, set i forhold til deres evne til at skaffe mere relevante organisk trafik

Brug ikke H1 og H2 til overskrifterne i din designskabelon

På mange websites, fra webshops over nyhedssites til blogs, hvor der er en fast højre eller venstre kolonne, der vil du kunne finde overskrifter for punkterne, som er medtaget her:

Eksempler på blogs

Søg

Sider

Indlæg

Kommentarer

Kategorier

Tags

Arkiv

Eksempler på nyhedssites

Seneste nyt

Debat

Indland

Udland

International

Kultur

Finans

Sport

Eksempler på webshops

Menu

Mest solgte

Andre har købt

Tilbud

Varekurv

Anmeldelser

Disse overskrifter skal naturligvis blive ved med at være med i din designskabelon, så dine brugere tydeligt kan få et godt overblik over, hvordan dit indhold er opdelt her.

Men det du ikke skal gøre, er, at bruge <H1> eller <H2> tags til dine overskrifter i designskabelonen, for så risikerer du, at de gentages igen og igen på alle dine sider.

Ulempen ved dette er, at disse overskrifter prioriteres af Google, og så er det ikke hensigtsmæssigt, at overskrifter i designskabelonen ofte er generelle. Bruges disse tags i designskabelonen vil de, set i forhold til det unikke indhold på en side, kun sjældent have relevans.

Så hvis du, ved et uheld, har brugt <H1> eller <H2> tags til dine overskrifter i designskabelonen, så udskift dem med eksempelvis <span> tags, og sørg for at de visuelt kommer til at se identiske ud via CSS.

Nu kan du så bruge <H1> og <H2> sammen med det unikke indhold på de enkelte sider. Husk at bruge <H1> til din hovedoverskrift og <H2> til dine underoverskrifter. Har du en kort tekst, så kan det være, det kun er relevant med en <H1> hovedoverskrift, men har du længere tekst, så kan du, ofte med fordel, dele teksten op i afsnit og give hvert afsnit en relevant <H2> underoverskrift.

Her kan du opnå to fordele

Du får tilknyttet <H1> og <H2> til det unikke indhold på dit website, hvor de kan bruges til optimering af siden på de søgeord/-fraser, du gerne vil have, siden skal opnå gode placeringer på Hvis du ikke tidligere har arbejdet med at få opdelt dine lange tekster i afsnit, så gør du dine brugere en stor tjeneste, idet du skaber overblik og gør dit indhold mere læsevenligt. Og du kan måske opnå, at dine brugere får læst mere, bliver i længere tid og engagerer sig mere på dit website

Sæt i gang!

Så tag fat i kost og spand, og kom i gang med forårsrengøringen på dit website.

ScreamingFrog SEO-spideren er et godt værktøj til at komme igang med din forårsrengøring. Den kan give dig et samlet overblik over alle dine interne og eksterne links på dit website, samt om og hvor du bruger <h1> og <h2> på dit website. Hvordan du konfigurerer og bruger ScreaminFrog SEO-spideren kan du se her.

Hvis du har spørgsmål omkring struktureringen af dit website eller optimering af din designskabelon, så skriv endelig en kommentar herunder.

Rigtig god arbejdslyst 🙂

Grosen out!