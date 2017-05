Thomas Rosenstand – jamen det er jo ham her: https://www.concept-i.dk/thomas.html

Denne gang tager vi fat i det med tekster – et emne med masser af misforståelser og endnu flere faldgruber. Tekster er jo indhold, og indhold er konge. Eller hvordan er det nu lige, det er? Det finder du ud af i selskab med Gnavpotterne!

Så er det tekster, det handler om. Lyt og kig (selvom vi ikke er for kønne). Og skyd endelig med spørgsmål i kommentarfeltet!

Du må meget gerne dele på Twitter:

Gnavpotterne Koudal & Rosenstand surmuler om tekster på hjemmesider Click To Tweet

Gnavpotterne er DIT show

Brug kommentarfeltet herunder til at fortælle os om de emner, du gerne vil have behandlet i kommende udgaver. Vi har fået en del gode forslag, men vi er altid åbne for flere af slagsen!

Thomas tager på ferie kort efter udgivelsen her, men den anden Gnavpotte har lovet at holde et vågent øje med kommentarerne!

Rosenstand og Koudal out!

P.S.: Link til tjeneste omtalt i videoen: Storybase

Og “Le Grand P.S.”:

Det omtalte og sublimt gnavent geniale plug-in til WordPress : Clevermore – og bruger du kuponkoden “gnavpot”, er der 20% alt andet end gnaven rabat på ALLE produkter fra Clever Plugins! Sådan!