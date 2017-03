Du skal kigge i dit temas header.php fil.

Ting som dette ser man ofte i temaer, selv nyere temaer. Dette eksempel er godt nok fra det gamle TwentyEleven tema.

Sådan her bør sidetitler se ud, læs om hvordan det ser ud i fremtiden længere nede.

Da der er tusindvis af gamle temaer som skulle ændres for at imødekomme den nye metode med add_theme_support(), valgte man ikke at tvinge denne ændring igennem. Fremadrettet anbefales tema udviklere at bruge denne metode.

“The long term plan is to enable users to manage document titles from their admin, independent of which theme they’re using.”

Der er flere detaljer på ovenstående link hvis du gerne vil læse mere.