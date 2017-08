Mobile First Index i Google? For desværre alt for mange er det en by i Rusland, og det får voldsomme konsekvenser for de webkøbmænd, der enten ignorer det eller bare ikke har fulgt med.

Det er ganske enkelt baggrunden for, at Benjamin Gundgaard og jeg har fundet anledning til at lave endnu et podcast. Vi er tæt på “rystede” over, hvor skidt det står til på området for danske webshops og hjemmesider.

45 minutter er det blevet til, og du gør klogt i at spidse øren – det her er IKKE for sjov!