by | feb 1, 2017 |

Thomas Rosenstand – jamen det er jo ham her: https://www.concept-i.dk/thomas.html

Vær sikker på, at du får besked om nye afsnit – tilmeld dig maillisten herunder:

Her har du den første video med Gnavpotterne – men tag lige og læs hvad der står under videoen også. Så er du rar 🙂

Du må meget gerne dele på Twitter:

Gnavpotterne er DIT show

Brug kommentarfeltet herunder til at fortælle os om de emner, du gerne vil have behandlet i kommende udgaver. Vi vil gerne udgive en video månedligt – og måske mere efter behov.

Vi vil også meget gerne høre dine input til formatet. Vær opmærksom på, at fremtidige udgaver af Gnavpotterne sagtens kan indeholde skærmvideoer og/eller rent “talking heads”. Det afhænger helt af emnerne.

Nu er det op til dig – brug muligheden for at pumpe os for al den viden, du vil!

Rosenstand og Koudal out!

P.S.: Link til artikel omtalt i videoen: Brug robots.txt korrekt og nofollow på interne links