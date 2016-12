Garanti for placeringer i Google?

Garanti for topplaceringer i Google er et emne, der jævnligt dukker op i forskellige sammenhænge. Nogle gange er det (typisk nye) udbydere af søgemaskineoptimering, der kækt udsteder garantier om topplacering. Andre gange er det købere af søgemaskineoptimering, der mere eller mindre bevidst forveksler løfter om “bedre placeringer” med “topplaceringer”. Ingen undtagen Google, Live, Yahoo m.fl. kan garantere nogen som helst placering på noget søgeord.

Inden jeg vil illustrere det med en “lignelse”, vil jeg lige understrege et faktum, som nogle ikke kender – eller glemmer. Jeg bruger Google som eksempel, men alt efterfølgende er gældende for denne verdens kendte søgemaskiner:

Google bestemmer!

Google driver en søgemaskine, som de stiller helt og aldeles gratis til rådighed for alle, der kan og vil bruge den. Google har ingen forpligtelse til at crawle, indeksere og ranke nogen hjemmeside – absolut ingen. Der er ingen lande i verden, der har nogen love, der påbyder Google at vise alle eller udvalgte hjemmesider i deres søgemaskine.

Der er desværre lande, der har begrænset adgangen til Google grundet deres politiske systemer, men det er en anden historie. Det betyder, at når din hjemmeside er synlig i Google, er den det på Googles nåde og gode vilje.

De kan fjerne den, hvis du overtræder deres retningslinjer, eller hvis du er rødhåret, og Google bestemmer, de ikke kan lide hjemmesider ejet af rødhårede! Og sådan er det bare!

Søgemaskineoptimering og regnvandsudnyttelse

Lad os bringe det her ned på jorden: Forestil dig, at du flytter til et nyt land, hvor drikkevandet ikke findes i rigelige mængder. Du overvejer derfor at investere i et opsamlingssystem, der kan samle regnvand og sende det ud i dine vandhaner. Du kontakter et firma, der lever af den slags og beder dem om et tilbud.

Du får en pris, og du accepterer. Anlægget bliver bygget, men det viser sig, at det samler alt for lidt vand op. Der er masser af regn, for det regner 4 timer hver anden dag, men du får bare ikke nok vand ud af anlægget.

Det er surt, og i din kvide søger du på Google efter “regnvandsopsamleroptimering”. Du finder et tilbud, og firmaet undersøger dit anlæg i alle ender og kanter. Det fører til en rapport, der klart identificerer de problemer i dit anlæg, der gør, at du ikke får vand nok ud af det.

Nu er du jo blevet skuffet én gang, så du undersøger markedet lidt mere, og du får bekræftet, at de anbefalinger, optimeringsfirmaet giver dig, holder vand (sorry). Efter lidt betænkningstid slår du til og beder regnvandsopsamleroptimeringsfirmaet om at gøre det, de er gode til.

Det gør de så, og over en periode på et par måneder bygger de om på dit anlæg efter alle kunstens regler. En dag er de færdige, og du glæder dig, for allerede mens de byggede, steg udbyttet af dit regnvandsopsamlingsanlæg. Hvilken lykke!

En uge efter de er færdige med at optimere dit anlæg, beslutter den store vejrgud at lægge lidt om på nogle jetstrømme oppe i stratosfæren. Bare en lille ændring for at sikre lidt bedre vejr ved kysten, hvor turisterne holder til. Slet ikke noget særligt, siger vejrguden. Men nok til at det ikke længere regner fire timer hver anden dag hos dig. Faktisk regner det kun en time om måneden.

Hvem skal have lussinger nu?

Så er det, vi skal til at spørge os selv: Er det regnvandsopsamleroptimeringsfirmaet, der ikke har gjort deres arbejde godt nok? Nej, vel? Det er vi nok enige om. For naturligvis har det firma ingen indflydelse på, at der lige rykkes lidt på en jetstrøm oppe i stratosfæren.

Altså må det være vejrguden, der skal have skideballe. Men inden du råber til ham (eller hende), må du lige huske på, at den vejrgud aldrig har lovet dig fire timers regn hver anden dag. Og at du faktisk ikke har RET til den regn. Du var bare heldig, at du fik den, mens du fik den. Du kan bede fromt hver aften, hvis du er til den slags – men regn(!) ikke med, at det hjælper.

Eneste vej ud er at flytte – eller få lagt rør frem fra et område, hvor det stadig regner. Og så krydse fingre for, at vejrguden ikke lige skal rykke rundt på jetstrømmene lige med det første.

Hvad har det med søgemaskineoptimering at gøre?

Det hænger faktisk fint sammen! Firmaet, der byggede anlægget først – det er webbureauet. Regnvandsopsamleroptimeringsfirmaet – det er søgemaskineoptimeringsfirmaet. Og vejrguden? Det er da Google!

Google har lige et par linier kode eller tre, der bestemmer, hvordan hjemmesider skal placeres på et givet søgeord. Den kode ændres hyppigt – oftest meget små ændringer, der kun perifert påvirker hverdagen. Men nogle gange gør Google større ting – og uanset det retfærdige i det eller ej: De kan, de må og de har ret til det.

Når det sker, må vi, der arbejder med de sager, finde ud af, hvad de har gjort, og hvordan vi kan bearbejde det. Det kan der godt gå en masse “spændende” tid med… I de fleste tilfælde ved vi intet om, at der sker ændringer, før de sker. Nogle gange kan vi få et vink fra de mennesker i Google, vi plejer et forhold til. Men sjældent.

Vi kan lige så lidt gøre noget ved det, som regnvandsopsamleroptimeringsfirmaet kan gøre noget ved en klimaændring. Men vi kan finde ud af, hvor det så regner, lægge rørledninger og den slags. Og dermed skaffe vand (kunder og synlighed) igen.

Med ovenstående in mente er det sund fornuft, at garantier for placeringer i de organiske resultater kun kan betyde én af to ting: Enten en yderst flosset moral hos udbyderen eller en komplet mangel på viden om søgemaskiner og søgemaskineoptimering. Og ingen af delene er noget, du skal involvere dig i.

Man kan garantere, at man gør sit bedste. At man – som en god kollega udtrykte det i dag i en telefonsamtale – vil gå gennem ild og vand for at skabe resultater.

Der er selvfølgelig også den vej, som vi og nogle af vores konkulleger tilbyder: Betaling efter opnåede resultater. Det kan være efter opnåede placeringer, efter antal besøg eller efter konverteringer. Det er sikrere for køberen – og logisk nok også dyrere, for naturligvis skal risikoen betales, og ligger den hos optimeringsfirmaet, er det også dem, der skal have penge for at tage den. Sådan er det med alle akkordbetalinger.

Og ved du hvad? Det er jo ikke anderledes i nogen anden branche! Hvis du får lavet en tv-reklame med indrykninger for en bette million eller to, er der INGEN garanti for, at det sælger én skrue.

Og går du til frisøren og får lækkert hår, er det ikke en garanti for, at du scorer. Og sådan kan vi blive ved. Forskellen er nok bare der, at hverken tv-selskaber eller frisører tæller “tågehorn”, der lover noget, de ikke har nogen indflydelse på at kunne overholde.

Er du i markedet efter søgemaskineoptimering, og du ikke vil betale efter besøg/konverteringer/placeringer, er der kun én garanti, du kan bruge til noget overhovedet: Referencer.

Rosenstand out!