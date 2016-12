Avanceret Facebookannoncering

Facebook er et af de mest effektive værktøjer til at få fat i lige præcis den målgruppe, der er mest interesserede i de produkter, I sælger på jeres webshop eller det indhold, I har i jeres nyhedsbrev. Samtidig giver de jer nogle helt unikke annonce- og leadgenererings- og retargeting-muligheder, der for alvor gør det muligt at få fat i det helt rigtige publikum. Læs med her og blive klogere på avanceret Facebook-annoncering.

Halfdan Timm arbejder med Facebook annoncering hos Obsidian Digital , og han skrevet et godt indlæg på over +2.500 ord om, hvordan du går lidt mere detaljeret til værks end bare det at oprette en enkel retargeting eller push-kampagne.

Du kan ikke sige, om Facebook er bedre eller dårligere end AdWords som annoncemedie. Det har nogle andre muligheder og fungerer på en anden måde. Både B2C og B2B-virksomheder kan høste nogle lavthængende frugter med Facebook annoncering – faktisk er det B2B, vi i Obsidian-regi arbejder mest med, fordi der er, også takket være konkurrenternes manglende ageren, er så store muligheder lige nu.

Det der gør Facebook så stærkt, er muligheden for at indsnævre jeres målgruppe helt præcist og derved kunne målrette jeres annoncering på en helt specifik målgruppe. Det medfører billige konverteringer, hvis du har opsat dine målgrupper korrekt og lavet nogle relevante annoncer.

Men det betyder også at Facebook-annoncering er en dyr fornøjelse, hvis du ’skyder med spredehagl’, ikke segmenterer dine annoncer og mangler skarphed i dine budskaber.

Høst masser af leads til jeres nyhedsbrev på Facebook

Har I et nyhedsbrev, som I gerne vil have nye abonnenter til, tilbyder Facebook jer en ny og spændende mulighed for at høste nye abonnenter i form af leadgenerering. Muligheden hedder i Facebook-lingo for Lead Ads. Den er kun synlig på annoncemodtagerens mobil – ikke desktop.

Hvor I normalt skal have folk over på jeres hjemmeside og få dem til at indtaste navn og e-mailadresse for at tilmelde sig jeres nyhedsbrev, kan I med leadgenerering få folk til at tilmelde sig nyhedsbrevet direkte på Facebook. Det er en fordel især på mobil, hvor I også får de fleste visninger i annoncen, da det her tager lang tid at indtaste navn og e-mail – efter at have ventet på, siden indlæser til at starte med.

Det foregår ved, at I opretter en Facebook-annonce for jeres nyhedsbrev i Power Editoren, og når folk klikker på annoncen, får de vist en kort beskrivelse af nyhedsbrevet og en knap til at tilmelde sig.

Som billedet viser er dit navn og e-mail allerede udfyldt, når du trykker på en Lead Ad. Det gør det nemt at trykke ”Tilmeld”.

I annoncen vises der automatisk felter med den e-mailadresse og det navn, de har anvendt til deres Facebook-konto. Så alt hvad folk skal gøre, for at tilmelde sig jeres nyhedsbrev, er at klikke på Tilmeld-knappen – og eventuelt rette mailadresse og navn, hvis de vil have sendt nyhedsbrevet til en anden mailadresse.

Det betyder, at folk ikke først skal over på jeres egen hjemmeside og gøre noget aktivt for at få fat i nyhedsbrevet og det gode tilbud, I har at lokke med, for at få dem til at tilmelde sig. Det hele foregår på Facebook – som folk kan lide det – og de behøver stort set ikke gøre noget som helst!

Sådan opretter du en leadgenereringsannonce

Det er smart, det er nemt og nok kun en smule besværligt for dig. For annoncen skal oprettes ved hjælp af den såkaldte Power Editor på din Facebook-business konto på business.facebook.com. Har du ikke sådan en konto eller vil du vide mere om, hvad det er og hvad du kan med den, så gå ind på – nå ja – http://business.facebook.com og læs mere.

Når du opretter dine annoncer, vælger du på Kampagne-niveau målretningen ”Leadgenerering” på dansk og ”Lead Ads” på engelsk:

Start med at oprette annoncekampagnen

Start med at oprette en ny annoncekampagne i annonceadministratoren på business.facebook.com. Vælg ”Leadgenerering” som annoncens formål og navngiv så kampagnen.

Sørg for at vælge et navn, der gør det nemt for dig at finde ud af, hvad det er for en annoncekampagne. Har du flere annoncekampagner, er det nemt at løbe sur i at administrere dem, hvis du ikke har valgt et godt, beskrivende navn til dem.

Opsæt geografisk og demografisk målretning for annoncen

Opsæt nu geografisk og demografisk målretning for din nye annoncekampagne. Start med at vælge hvilket geografisk område, du ønsker at køre annoncen inden for, og vælg også hvorvidt annoncen skal vises til dem, der bor i området eller f.eks. også dem, der befinder sig i området for øjeblikket.

Du kan målrette din annoncering virkelig lokalt, men med mindre I har et meget lokalt orienteret nyhedsbrev, er det næppe så interessant med en snæver geografisk målretning, hvis du vil høste nye abonnenter.

Derefter kommer vi til det, som Facebook er allerbedst til: Demografisk målretning, altså målretning af jeres annonce, så den kun rammer personer, der opfylder helt specifikke krav til køn, alder, interesser med videre.

Især udspecificeringen af demografiske træk og adfærds-målretningerne, og hvorvidt annoncen kun skal vises til f.eks. personer, der er venner med dem, der allerede liker din Facebook-side eller til hvem som helst på Facebook, gør det for alvor muligt at indsnævre din målgruppe.

Fidusen med at skære målgruppen ind til dem, der er venner med nogen, som allerede liker dit firmas eller webshops Facebook-side, er, at du så altid er sikker på, at de folk der ser annoncen, får vist nogle venner, der allerede liker jeres side, hvis de går ind på jeres Facebook-side fra annoncen. Det giver dig et vigtigt social proof, for når nogle af ens venner liker siden, kan I jo ikke være nogle voldsomt farlige banditter. Selv om I måske kun har et par hundrede likes eller tre på jeres side, behøver det ikke at indsnævre jeres målgruppe væsentligt.

Opsæt et budget

I takt med at du får afgrænset jeres målgruppe, kan du hele tiden følge med i, hvor mange potentielle respondenter den indeholder. Når du vælger budget for annoncen, kan du enten vælge at acceptere det forslag, Facebook kommer med eller mindske eller forøge jeres daglige budget.

Alt efter hvad du gør, kan du hele tiden se, hvor mange respondenter Facebook sætter dig i stævne dig med det pågældende budget. De går dog rimelig meget med livrem og seler, for der er oftest et stort spring fra det laveste til det højeste antal mulige respondenter om dagen. Regn altid med det laveste tal og bliv glædeligt overrasket.

Opret selve annoncen

Derefter kan du gå i gang med at oprette selve annoncen. Vælg et godt billede – der er ingen 20 %-regel længere, men du må stadig ikke have meget tekst på dit billede – og skriv en fængende salgstekst, der slutter med et klart og tydeligt call to action. Det handler om at få dem til at klikke på ”Tilmeld dig”-knappen.

Opret kontekstkort og tilmeldingsformular

Derefter skal du oprette et såkaldt kontekstkort. Det vises som et popup-vindue på skærmen, når der er nogen, der klikker på ”Tilmeld dig”-knappen.

Her kan du beskrive fordelene ved at være tilmeldt nyhedsbrevet. Fokusér på hvad folk får ud af det og på fordelene ved den eventuelle give-away, som I lokker med, for at få folk til at tilmelde sig. Genbrug enten billedet fra selve annoncen som topbanner eller tilføj et nyt.

Du kan vælge at skrive brødteksten som klar tekst eller på punktform. Vi anbefaler klart punktform, da det gør det væsentligt mere overskueligt for folk. Ingen gider læse en lang, snørklet tekst.

Efter du har færdiggjort dit kontekstkort, skal du oprette den formular, folk skal udfylde. Som standard foreslår Facebook folks fulde navn og e-mailadresse, men du kan vælge at bede om en masse andre oplysninger også, så som deres fulde adresse, fødselsdag, stilling og diverse telefonnumre.

Normalt anbefaler vi altid, at du beder om så få oplysninger som muligt, for at gøre det så nemt for folk som muligt at tilmelde sig. Det samme gør vi med leadannoncer på Facebook. For selv om Facebook selv udfylder alle de felter, de har oplysninger om for folk, så kan det virke ret intimiderende for folk, hvis de skal fortælle alt for meget om sig selv, for at få dit nyhedsbrev.

De sidste småting

Til sidst skal du angive et link til dit websites eller din webshops side med privatlivspolitik. Har du ikke nogen, må du se at få det. Facebook godkender nemlig ikke annoncen, hvis de ikke har et sted at sende folk hen. For i bunden af formularen kommer der en lang ansvarsfraskrivelse fra Facebook, der henviser til dit sites privatlivspolitik. Facebook skal nok holde ryggen fri.

Du skal også angive et link hjem til din hjemmeside. Der sender Facebook nemlig brugeren hen, efter de har tilmeldt sig jeres nyhedsbrev.

Opret ordre og vent på godkendelse

Til sidst skal du bare oprette ordren. Inden da kan du godt komme ud for, at skulle rette i annonce- eller anden tekst, hvis Facebook mener, du bruger vulgært sprog eller lignende. De er ikke vanvittigt gode til dansk. Således har vi oplevet at få forkastet en annonce, fordi vi brugte ordet ”varigt” i den. Du kan heller ikke skrive ”stress”; men ”travlt i hverdagen” er OK. Prøv dig frem hvis du får afvist dine annoncer. Du får ikke at vide hvad det præcise problem er – blot at annoncen ikke er OK.

Når annoncen kan godkendes, kan du indsende ordren og så snart Facebooks danske stab har gennemgået og godkendt den, kører den med det ønskede budget i den ønskede tidsperiode. Godkendelse tager normalt cirka en halv time, døgnet rundt.

Hvor finder du mailadresserne på folk

Efterhånden som folk tilmelder sig din mailingliste fra din leadannonce, opsamles oplysningerne i formularbibliotektet på din Facebook-side. Den dukker op i menuen til venstre på firmaets Facebook-side, når der folk begynder at tilmelde sig nyhedsbrevet.

Herfra kan du downloade og importere den samlede liste med tilmeldinger i dit mailsystem, når kampagnen er ovre.

Retargeting med Facebook

En anden stærk mulighed for at udnytte Facebook til at skaffe kunder – eller rettere få kunder tilbage til jeres side – er de muligheder, som Facebook giver for retargeting. Google kalder det for remarketing i AdWords, men der er tale om samme teknik. Det er en annonceteknik, der gør det muligt at vise annoncer for jeres website eller webshop, til de personer der allerede har været på besøg på jeres side eller har kigget på bestemte produkter på jeres webshop.

Muligheden findes også på Google og er utrolig effektiv målt både på CPM, CTR og konvertering, fordi I får fat i nogle kunder eller kundeemner, der allerede kender jer i forvejen. ”Gensynsglæden” ved at se en annonce for det produkt, de lige har kigget på i jeres webshop, får oftest folk til at komme tilbage.

Retargeting kan bruges af alle former for virksomheder og webshops – uanset om I er store eller små – og det virker lige godt, om du sælger B2C eller B2B. Retargeting er måske endda særligt egnet til B2B, fordi du har mulighed for at præge en køber mod en svær beslutning.

Sådan opsætter du retargering på Facebook

For at kunne bruge retargeting på Facebook skal du have en Facebook Business-konto og have opsat en Facebook-pixel på den webside eller webshop, du vil hive folk tilbage til med din annoncering. Du bruger den samme pixel til alle sider på websitet. Du skal derfor huske at målrette hvilke sider eller produkter, dine retargeting-annoncer skal reagere på i forbindelse med oprettelsen af annoncen.

Start med at definere din målgruppe.

Start med at logge ind på din Facebook Business-konto og gå ind i målgrupper. Her opretter du en ny, brugerdefineret målgruppe og vælger ”Websitetrafik”.

Men i stedet for bare at vælge ”Enhver, som besøger dit website”, vælger du ”Personer, som besøger specifikke websider” og angiver hvilket specifikke domæne(r), annoncen skal gælde for.

Derefter vælger du, hvor længe siden det maksimalt må være, at folk har besøgt siden. Selv om det er fristende at vælge de 30 dage, Facebook foreslår som standard, så får du det bedste resultat ved at vælge en kortere tidsfrist på måske på 4-10 dage. Det øger nemlig chancerne for, at folk rent faktisk kan huske, at de har besøgt din side. Du kan annoncere i op til 180 dage.

Giv nu målgruppen et beskrivende navn, så du kan genkende den, når du om lidt skal vælge den som målgruppe for din annoncekampagne – f.eks. websiden og antallet af dage. Se stort på eventuelle advarsler om, at målgruppen er for lille. Har du lige oprettet Facebook-pixel på siden, løser problemet sig automatisk, i takt med at der er flere der besøger siden.

Du kan med fordel oprette et flow af annoncer, så du ikke bare har én – men 4-5 annoncer, der kører i et fast tidsinterval, så du i løbet af fx 30 dage ”modner” dine mulige kunder til at købe eller kontakte. Det virker særligt godt til B2B at oprette et flow af annoncer fremfor blot én.

Opret din retargetingannonce

Når målgruppen er oprettet, går du over under annoncekampagner og opretter en ny annoncekampagne. Giv den et beskrivelse navn – f.eks. noget med ”retargeting” og så det website eller det produkt, kampagnen skal drive trafik til.

Angiv derefter et dagligt budget. Budgettets størrelse skal selvfølgelig afspejle antallet af daglige besøgende på siden, da det jo er dem, der potentielt får vist annoncen, når de er på Facebook. CPM-prisen er lav – regn med 1-200 kroner, hvis du laver en god annonce. Så selv om du har mange besøgende, behøver du ikke bruge en masse penge – og har du kun et moderat antal daglige besøgende, kan du klare dig med et meget lavt budget.

Derefter skal du opsætte målgruppen for kampagnen. Her vælger du naturligvis den målgruppe, du lige har oprettet. Vælg derefter placeringen af dine annoncer. Her er det oftest formålstjenestelig, kun at vælge at få vist annoncen i nyheder på mobil og computer. De øvrige muligheder skal du oprette separate kampagner til, for på den måde nemmere at kunne finde ud af, hvilke placeringer der giver de største CTR og konverteringer.

Opret selve annoncen

Derefter mangler du bare at oprette selve annoncen med tekst og billede og landing page. Det foregår ganske som du er vandt til fra andre annoncekampagner. Landing pagen er enten den side i webshoppen, der omtaler det produkt, du laver retargeting for eller den landing page på jeres hjemmeside, de besøgende har været forbi tidligere.

Det kan også være, at du ønsker at sende dem et andet sted hen eller måske hellere vil vise dem et andet produkt. Mulighederne er mange og det er helt op til dig, hvordan du udnytter dem.

Har du en webshop bør du særligt overveje Dynamic Product Ads, hvor du viser annoncer for de præcise produkter, brugeren har været inde at kigge på.

Opret eventuelt flere forskellige annoncer på flere forskellige placeringer og se, hvor det giver størst effekt at annoncere for jeres produkter eller jeres firma.

Du kan også knytte muligheden for bruge retargeting-muligheden til at få tilmeldinger til jeres nyhedsbrev ved hjælp af en leadgenereringskampagner i stil med den, vi gennemgik først i artiklen. Det gør du ganske enkelt ved at vælge den målgruppe, du satte op lige før, når du opretter din leadgenereringskampagne.

Facebook – det stærke annoncemedie

Som du kan se giver Facebook nogle geniale muligheder for at annoncere jeres produkter og tjenester til lige præcis den målgruppe, der er interesserede i dem. De enkelte annoncemuligheder er ganske enkle at sætte op og med en lav CPM-pris, koster det heller ikke alverden at skabe nogle effektive og godt konverterende kampagner.