Virker A-B linkbuilding?

Du har sikkert læst på nettet, at man aldrig må lave såkaldt A-B linkbuilding, da den såkaldte linkjuice dermed udligner hinanden, og det ikke giver bedre placeringer i søgemaskinerne.

Umiddelbart er jeg enig i den betragtning generelt, men det er en sandhed med store modifikationer. For laves A-B linkbuilding korrekt, overføres der måske ikke linkjuice mellem siderne, men begge sider vil dog stadigvæk opnå bedre placeringer, selvom på de svære søgeord.

DISCLAIMER: Jeg opfordrer ingen til at teste dette, og såfremt nogen afprøver teorien, sker det på eget ansvar. Jeg har blot opdaget nogle tendenser, som har givet gode placeringer hurtigt på adskillige sider, selv på svære søgeord. Alt test af A-B linkbuilding sker på eget ansvar.

Artiklen er skrevet af Morten Kristensen, som blandt andet driver Cosmos Co, Customfit.eu og Not Allowed.

Sådan opdagede jeg effekten!

Som du muligvis er bekendt med, så har jeg firmaet Cosmos Co, hvor jeg har arbejdet enormt meget med content marketing. Hvis ikke, så læs evt nogle af mine mange indlæg her på bloggen.

F.eks kan disse artikler anbefales:

Da jeg lancerede det nyeste tiltag i Cosmos Co, nemlig artikler, ville jeg teste, om det kunne skabe brugbare synergier, hvis der blev A-B linket mellem nogle af artiklerne og mine info sites. Ikke fordi dette nødvendigvis skulle overføre såkaldt linkjuice, men mere fordi det gerne skulle guide læseren, den potentielle kunde, det rette sted hen, nemlig til en fyldt indkøbskurv på shoppen 😉

Jeg har arbejdet mange år med online markedsføring, dog er jeg ikke SEO ekspert, men jeg vil mene, at jeg besidder en viden, som er væsentlig over normalen.

Jeg linkede derfor fra forsiden af Hjemmelavet-harkur.dk til artiklen om de 11 bedste hårkure/hårmasker. Og selvfølgelig fra artiklen til forsiden på infosiden om hårkurer. En klassisk A-B linkbuilding.

Min teori var, at hvis det skaber trafik, vil A-B linkbuilding være en fordel for begge sites, fremfor den negative ulempe, som alle SEO eksperter taler om.

Nogle vil kalde det en risky strategi at teste på sit hovedsite, men i sådan en sag her, giver det vel ingen mening at opsætte tomme og ubesøgte testsider, da de aldrig ville påvise noget brugbart, primært fordi trafikken og indholdet er alt for tyndt og ubrugeligt. De ville derimod bekræfte teorien om, at A-B linkbuilding ikke giver noget brugbart.

Resultatet af A-B links

På kun 4 dage gik artiklen om de 11 bedste hårkurer fra side 6 på Google til side 1. Faktisk lå den nummer 5 på side et i en meget lang periode.

For en lille måneds tid siden fjernede jeg så linket fra artiklen til hårkursiden. Umildbart skulle dette jævnfør normal praksis betyde, at artiklen skulle få overført linkjuice, og det skulle på sigt betyde at den kommer til at ligge bedre end infosiden.

Resultatet blev på få dage, at artiklen, som stadigvæk har et link fra infosiden, gik fra en placering som nummer fem på siden et, til at ligge i toppen/midten af side 2.

Umiddelbart en meget ulogisk reaktion, hvis man tjekker teorien. Der skulle artiklen jo ende med at ligge bedre end infosiden.

Og faktisk har placerings forholdet ikke ændret sig betydeligt. Siden er stadigvæk i toppen af side 1, mens artiklen roder rundt på side 2, den hopper lidt op og ned pt.

Det sjove er bare, at jeg har testet det med flere sider, og resultatet er sjovt nok det samme hver gang. Sitet/artiklen som beholder et link, mister pludselig placeringer, selvom logikken siger det modsatte.

Teori – Konklusion?

Jeg har en teori om, at dette ikke handler om linkbuilding, men nærmere om, at det er brugbart for læseren, og at læseren derfor bruger meget tid på siderne, som der linkes imellem. At Google kan aflæse en adfærd fra den besøgende om, at denne finder begge tekster brugbare, og derfor bruger meget tid på at læse og forstå.

Det gennemsnitlige høje tidsforbrug på siderne, giver umiddelbart et signal til Google om, at indholdet på begge sider er godt, og selvom siderne A-B linkbuilder mellem hinanden, så opnår de begge to faktisk bedre placeringer.

Når siderne ikke længere linker til hinanden, mister det ene site trafik fra det andet site, og det aflæser Google som, at siden ikke længere er nær så brugbar, og derfor ryger den længere tilbage i søgeresultaterne.

Det er i hvert fald sjovt og påfaldende, at reaktionen på ændringerne sker relativt hurtigt, ergo må den bedre placering, som det ene site opnår, ikke være baseret på linkværdien, men derimod på brugeradfærd eller noget relateret hertil.

Det kunne være yderst interessant at høre, om andre har oplevet noget lignende?

Eller har du et forslag til, hvorfor denne reaktion kommer?

Kommentarfeltet herunder artiklen er åben for debat, så del endelig din teori/erfaring med os andre!

Og den opfordring er hermed givet videre – med tak for endnu et provokerende indlæg fra Morten. Min holdning? Hvis A-B linking gavner brugerne, gavner det som regel også placeringerne.

Rosenstand (og Kristensen) out!