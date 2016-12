Giv – Skab – Tag = Content Marketing

Du har sikkert hørt om content marketing i forbindelse med SEO. Hvis ikke, kan du evt læse disse tidligere indlæg om emnet.

Hvis du læser om content marketing, vil du ofte opleve, at mange gør ”konceptet” meget mere besværligt og kompliceret, end det reelt er. Jeg får jævnligt spørgsmål omkring Content Marketing, omkring hvordan det lettest implementeres i en forretning. Og det har givet mig ideen til dette indlæg.

Artiklen herunder er skrevet af Morten Kristensen, som blandt andet driver Cosmos Co, Customfit.eu og Not Allowed.

Lad det være sagt med et samme, jeg kan ingen, nada, nul, ingen af de mange fagudtryk, som der er blevet koblet på content marketing i de senere år, for at gøre det fancy og smart. Så tit fatter jeg heller ikke alt, når jeg læser blogindlæg eller artikler om CM, som det også kaldes.

Men bare rolig, du behøver ikke forstå en masse fancy ord, for at kunne arbejde med content marketing. For basalt set, er concept marketing faktisk kundeservice eller rådgivning, om man vil.

Så hvis du starter med at cleare hjernen, og derefter tænke på content marketing, som rådgivning i forbindelse med dine produkter eller services, så vil du hurtigt kunne forstå essensen i CM, samt hvordan du f.eks kan udnytte det kæmpe potentiale i din forretning.

Hvad er GST?

Jeg startede med at sige, at jeg ikke selv forstår de fancy ord, som SEO branchen har koblet på CM i de senere år, og så vælger jeg lige selv at opfinde en forkortelse. Dog vil jeg mene, at GST er en logisk og smart teknik.

GST står for Giv, Skab og Tag, altså de 3 faser, som du skal igennem, hvis du skal have succes med indholdsbaseret indhold. Og hvorfor så disse tre ord? Meget enkelt, fordi de beskriver processen perfekt, og de er altid din guide, således du kan tjekke, at du er på rette vej.

Giv – Forær dine læsere gratis rådgivning, tips og tricks

Skab – Skab tillid via din rådgivning

Tag – Konverter dine læsere til kunder

Hvis du inkludere betydning af disse 3 ord i din content marketing, og er du grundig og fortællende, så kan du nærmest ikke undgå at få succes. Men du sidder sikkert tilbage med en følelse af, at det lyder let, men hvordan gør du det i praksis? Og bare rolig, jeg har 3 gode eksempler på, hvordan det kan gøres. Der findes rigtig mange måder, hvorpå du kan udnytte det, så det her er bare tre eksempler.

GST på din webshop?

Driver du en webshop? Uanset hvilke produkter du sælger, så får du med sikkerhed spørgsmål, angående anvendelsen, holdbarheden, opbevaring, levetid eller andet. HV-spørgsmål omkring produktet.

Disse spørgsmål kan du let lave om til godt indhold. Fremfor at besvare emails med den samme tekst, kan du oprette en blog, artikel eller guide på din shop, hvor du deler ud af din viden, og besvare spørgsmålene.

Her er det vigtigt, at du er grundig, ærlig og ligefrem! HUSK GST!

Eksempel: Argan olie til hår og hårpleje

På min webshop Cosmos Co fik vi i starten en del henvendelser fra folk, som enten havde hørt om argan olie eller læst, at det skulle virke godt til pleje af håret, hvilket olien også gør.

Men der skal kun bruges meget lidt olie pr pleje, for ellers bliver håret fedtet, fordi håret kun kan optage en begrænset mængde af gangen. Og her var problemet, en del kunder oplevede, at de fik fedtet hår, hvilket selvfølgelig ikke ligefrem er godt for salget af produktet.

Derfor lavede jeg en meget kort og præcis guide, som fortæller, hvorfor arganolie er godt til hårpleje, samt beskriver meget præcis, hvordan og hvorledes olien anvendes optimalt. Dette blev toppet med en video, hvor det hele er samlet i en kort og præcis præsentation, til dem der hader at læse lange guides og tekster.

Giv – Kunden får gratis viden og tip til brugen af argan olie til håret. Hvordan og hvorledes olien bruges bedst muligt, således kunden opnår det bedst mulige resultat.

Skab – Ved at være ærlig og ligeud, får kunden tillid til webshoppen, og ofte læser de flere af vores guides. Dermed skabes der et tillidsbånd, hvor kunden ofte ikke søger information på andre sider. Dermed er der større chance for, at kunden ender med at handle hos os.

Tag – Når kunden nu har læst omkring produktet, gælder det om, at få vedkommende til at handle i webshoppen. Her kan man enten være aggressiv med direkte links til produkterne, eller mere rolig og lade kunden finde produktet. Valget afhænger af, hvilken type kunder du har.

GST på en info side

Driver du en webshop, kan det være rigtig svært at få links fra eksterne sider, hvis alt dit indhold ligger på din shop. F.eks linker aviser eller større sider helst ikke til en shop som kilde. Ligeledes er mange mere mistroiske, hvis informationerne ligger på en webshop, fremfor hvis de ligger på en ekstern side.

Derfor kan det være en fordel at anvende eksterne sider, både i forhold til linkbuilding og SEO, men især fordi de kan skabe en masse gratis og god trafik fremover, hvis du altså er grundig!

Skal du have succes med eksterne sider til trafik, er GST ualmindeligt vigtigt, og især G – GIV er vigtig! Og her menes der, at du skal GIVE alt, både om dine egne produkter, men også om andres, hvis det passer ind.

Jeg har to eksempler på, hvordan det kunne se ud. Der er mange måder, at lave det på, så slip fantasien og ideerne løs!

Eksempel 1 – Side om fodvorter

Eksempel 2 – Side om myg og myggestik

I forbindelse med research om argan olien, opdagede jeg, at olien kunne bruges til at dræbe fodvorter, samt til at lindre kløe, svie og speede helingsprocessen op ved myggestik.

Begge dele har jeg skrevet om på webshoppen med det fokus, at dem der mangler argan olie til dette, vil opdage det. Men jeg har også lavet to sider om de to nævnte problemstillinger.

Men hvorfor virker disse to sider? Svaret ligger i GST!

Eksempel 1

Hvis vi starter med siden om fodvorter, og holder det op mod GST formlen, får du følgende.

GIV – Læseren får en masse fakta om fodvorter, samt en del løsninger til, hvad der virker mod fodvorter, inkl selvfølgelig argan olie.

Alle fakta behandles ligeværdigt, objektivt og alt er beskrevet godt og let forståeligt med en gennemgang af, hvordan og hvorledes hvert råd skal bruges.

SKAB – Ved at omtale andre løsninger, end f.eks arganolie, skabes der automatisk en tillid fra læseren til indholdet, fordi intet fremhæves fremfor andet. Dog er de bedste metoder fremhævet, som de bedste, men selv mindre effektive husråd er med i oversigten.

TAG – Når læseren har tillid til fakta og siden, er de i højere grad også villige til at klikke videre på annoncer eller links, som fører dem direkte videre til shoppen, hvor f.eks argan olien kan købes.

Samlet set har sådan en side taget ca 15-20 timer at lave inkl research, forfatning, rettelser mm.

Der er ikke lavet det store linkbuilding til siden, det har læserne selv stået for. Alligevel ligger den nummer 1 på rigtig mange søgninger, hvor den har slået selv etablerede sundhedssider.

Det fede ved sådan en side er ligeledes, at den får en masse kommentarer, som igen er indhold, således den besøgende bliver endnu længere på siden. Og kommentarerne kommer hele tiden, også i fremtiden.

Eksempel 2

Siden om myg og myggestik adskiller sig fra fodvorte siden ved, at den ikke er en onepage side, hvor alle informationerne er samlet, men derimod har flere undersider. Men princippet er det samme, her er GST dog delt ud på flere sider.

GIV – Informationsniveauet er højt, hvor læseren både får fakta om myg, informationer og råd til at undgå myggestik, samt husråd til at behandle myggestik. Læseren får rigtig meget samlet et sted.

SKAB – Der skabes en tillid og tiltro til siden, når alle fakta om myg, alle forslag til forebyggelse og undgå myggestik og alle råd til behandling af myggestik kan dobbelttjekkes på f.eks Google. Dertil kommer, at alle informationerne er behandlet objektivt, og der er mange forskellige forslag og råd, som ikke nødvendigvis kun omhandler de produkter, som der sælges på Cosmos Co

TAG – I artiklerne er der indlagt links til de produkter, som kan købes på Cosmos-co.eu. På den måde kan en del af de besøgende konverteres til kunder, såfremt de finder rådene og artiklerne brugbare, hvilket meget tyder på, at de gør.

GST på en side der sælger services?

De to foregående eksempler, har været på en webshop, som sælger fysiske produkter. Enten til at skaffe besøgende eller til at konvertere de besøgende til kunder. Men content marketing kan også let anvendes, såfremt du sælger services.

Eksempel – Hvem ejer billeder på Facebook og sociale medier

Her er en artikel omkring, hvem der ejer ophavsretten til et billede, når det er postet på de sociale medier. Advokatfirmaerne er kendt for, at skrive artikler, som kun advokater primært forstår. Dog er det blevet bedre i de senere år, hvor det er gået op for dem, at fagudtryk og advokatsprog kun er for advokater, og ikke almene mennesker, som er deres potentielle klienter.

Artiklen følger GST modellen, dog med primært fokus på GS!

GIV – Læseren får de fulde fakta omkring, hvem der ejer ophavsretten på værker, som er lagt på Facebook og de sociale medier. Desuden får læseren råd og tips til at forebygge problemer med kopiering af værker.

SKAB – Da der ikke sælges noget via blogindlægget, men kun gives informationer og fakta, på et forståeligt sprog, vil de fleste automatisk have tiltro og tillid til artiklen, og dermed siden.

TAG – Der er ikke rigtig noget ”tag” i denne artikel, men håbet er jo, at den på sigt skaffer en masse besøgende fra Google og de sociale medier, når folk er kommet i problemer. Allerede nu giver den godt med besøgende og sager, så selvom der ikke er noget direkte TAG, så giver den faktisk godt med besøgende og klienter.

Konklusion

Vil du bruge content marketing i din virksomhed, skal du være indstillet på, at det kræver en del tid at skabe godt indhold, men at det er en langsigtet investering, som burde kunne tjene sig selv hjem, såfremt du gør det ordentligt.

Vil du i gang, så glem alt om smarte fancy ord, og fokuser i stedet på problemstillinger eller ting, som gør dine kunders beslutninger lettere. Det er ofte her, at de lette konverteringer ligger, for dem der søger efter det på Google, er ofte personer eller firmaer, som har problemet, som du løser!

CM er ligeledes en god linkbuilding strategi, da du løser problemer, og det kan folk godt lide at linke til eller dele på de sociale medier, især hvis de selv oplever problemerne. Dermed slipper du for, at skulle bruge tid på linkbuilding, du kan i stedet fokusere på at skabe godt indhold.

Og husk at følge den simple model GST, den virker hver gang, især hvis du har fokus på at Give og Skabe, så skal kunderne nok Tage kunderne til sidst! Content Marketing virker kun, hvis du fokuserer på indholdet og gør det brugbart og gennemarbejdet, hvis ikke, er din tid og ressourcer bedre brugt andre steder.

Og igen: Veludført Content Marketing er suverænt god søgemaskineoptimering!

Har du gode råd eller tricks til content marketing? Så del dem med os alle i kommentarfeltet herunder 🙂