18 fejltagelser begået med AdWords

Så kan du godt finde kaffen frem! Over 4.500 ord om AdWords fra Anton Hoelstad, der har begået dette omfattende gæsteindlæg om fejltagelser, du bare ikke må begå med AdWords. Uden yderligere forsinkelse giver jeg ordet til Anton:

Jeg ser det gang på gang når jeg tager mit første kig på en AdWords konto. De samme fejltagelser, om og om igen. Så meget potentiale der går til spilde, fordi man ikke selv er ekspert til Google AdWords, men alligevel vælger selv at stå 100% for oprettelse og administration af sin konto.

I dette blogindlæg vil jeg give dig de 18 mest hyppige fejl jeg ser, når jeg laver en analyse af en AdWords konto, så du kan undgå at spilde penge, fordi din markedsføring ikke er sat optimalt op.

Kampagneopsætning og løbende optimeringer

Fejltagelse #1: Man bruger samme kampagner til søge- og displaynetværket

En klassisk fejltagelse jeg ser, er at man enten ikke kender forskellen på Googles søgenetværk og deres displaynetværk – eller at man tror det er fordelagtigt at bruge den samme kampagne til at målrette sig begge netværk.

Det resulterer i, at man vælger kampagneindstillingen “Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket”, som er standarden, når man opretter en ny kampagne i AdWords’ editor, og første mulighed på listen, når man opretter en kampagne i interfacet.

Der er ekstremt stor forskel på disse to netværk, og det kan derfor kun anbefales, at man opdeler kampagnerne, så de kun rammer ét af disse netværk. Meget ofte er man slet ikke klar over, at man annoncerer på displaynetværket, og det vil for langt de fleste også være mere interessant, kun at annoncere på søgenetværket.

Fejltagelse #2: Man lader alt for meget være op til Google

Google har været så flinke, at give os muligheden for, at lade dem tage sig af en masse arbejde for os – for de ved jo selvfølgelig bedst, hvordan man skal bruge deres værktøj. Men er det nu rent faktisk også tilfældet? Lad mig svare på det om lidt, for først skal vi lige tage et kig på de muligheder som du har for, at lade Google gøre meget af arbejdet for dig.

Der er primært flere ting, som du kan lade Google styre for dig. Den ene er rotationen af dine annoncer, som jeg kommer mere ind på senere (læs mere i fejltagelse 11). Den anden kommer jeg også mere ind på i et af de kommende punkter, og omhandler Dynamic Keyword Insertion, også kendt som DKI (læs mere i fejltagelse 10). Vil du læse mere om de ting du skal være påpasselig med at lade Google styre kan du se hele listen her.

Den sidste mulighed, som er den jeg vil gennemgå nu, er budgivning af dine søgeord, hvor du har mulighederne for at vælge “Mål-CPA”, “Maks. CPA” og “Udvidet CPC” – i stedet for at du manuelt selv skal sætte dine bud. Først en kort forklaring af de muligheder:

CPA budgivning er muligheden for at byde et beløb pr. konvertering (som fx et salg), i stedet for at byde for hvert klik. Og her kan du vælge mellem en gennemsnitspris (mål-CPA), eller et maksimalt beløb (maks. CPA). Altså hvis du ved du tjener minimum 100 kr. pr. salg du laver, kunne du byde dette enten som mål-CPA bud, eller som maks. CPA bud.

Det lyder alt sammen genialt, men jeg må med mine 5 års erfaring sige, at det ikke har virket efter hensigten for mig. Det eneste jeg har fået ud af prøve disse muligheder var, at jeg betalte mere end mit maksimale bud, og fik færre konverteringer end jeg kunne ved den normale manuelle budgivning. Blot ved at ændre denne indstilling fra CPA budgivning til manuel CPC, og sætte nogle korrekte bud ud fra hvor meget man kunne betale pr. klik (læs mere i fejtagelse 15), har jeg set enorme forbedringer af performance.

Udvidet CPC (ECPC) er en mulighed du kan slå til, hvor du stadig selv skal sætte de oprindelige bud for dine søgeord, men hvor du giver Google muligheden for, at skrue op eller ned for dine bud med op til 30%, hvis de mener, der er en større sandsynlighed for en konvertering.

Det lyder rigtig smart, men gør du rent faktisk brug af de mange fornuftige muligheder dette fantastiske markedsføringsværktøj giver dig, så er det helt unødvendigt (læs mere i fejltagelse 14).

Fejltagelse #3: Man byder ikke på sine egne brand-søgninger

En klassisk diskussion blandt folk der arbejder med online markedsføring er, om hvorvidt man skal byde på sine egne brand-søgninger. Argumenterne mod er, at det vil være klik man kan få gratis med sine organiske placeringer – og at det derfor er spild af penge.

Her er jeg meget uenig, da der er flere årsager til, at disse penge er godt givet ud. Jeg har skrevet et længere blogindlæg om dette, men i korte træk, er det følgende argumenter der gør, at det er investeringen værd:

Det er billigt Du har høj Quality Score, og dine klik vil ikke koste dig ret meget

Du opdager hvis konkurrenterne byder på dit brand Denne viden alene gør, at det er alle pengene værd for mig. Det vil være meget svært at opdage dette via din organiske trafik, eftersom du ikke kan teste dette hele tiden, fra alle geografiske placeringer etc. Men via din Auction Report i AdWords, kan du alt den information du skal bruge, helt ned til mindste detalje

Din konto kan påvirkes positivt af dette Flere eksperter mener, at den overordnede performance for kampagner i en konto, smitter af på de andre kampagner. Altså vil gennemsnittet af en kontos Quality Score have stor indflydelse på din performance – og eftersom en brand-kampagne klarer sig fortrinligt, kan det kun hjælpe med at øge gennemsnittet

Nemmere at kommunikere til kunderne Kører du en speciel kampagne, fx et udsalg, eller vil du gerne teste budskaber og USP’er – så er det en helt del nemmere, at gøre brug af de betale AdWords annoncer, end dine organiske resultater



Fejltagelse #4: Man lader sine kampagner være begrænset af budget

Noget man skal passe meget på med er, at lade sine kampagner være begrænset af budget. Når man opretter en kampagne har man muligheden for at vælge “Leveringsmetode”. Den ene er “Standard”, som sørger for at sprede dine annoncers visninger ud over hele dagen. Den anden er “Accelereret” som sørger for at give dig visninger hver eneste gang nogle søger på de søgeord du byder på.

Her vælger jeg altid “Accelereret”, fordi jeg vil være sikker på, at mine annoncere bliver vist til alle de mulige kunder det kan lade sig gøre. Faren her, og grunden til at mange vælger “Standard”-løsningen er, at man risikerer at løbe tør for budget inden dagen er omme.

Det jeg ser som fejltagelsen her er, at hvis man endelig er begrænset af budget, så vil det fornuftige valg stadig være den “Accelererede” løsning. For hvis du med denne indstilling får brugt dine penge, allerede når halvdelen af dagen er gået – så skal din optimering handle om at skrue ned for dine bud – ikke at ændre kampagneindstillingen.

Vælger du at skrue ned for dine bud med fx 50%, kan du opnå at få vist dine annoncer hele dagen, betale det halve pr. klik, få dobbelt så mange besøgende – og forhåbentlig den dobbelte mængde omsætning. Og dét er god forretning.

Valget af “Standard”-leveringsmetoden ville ikke gøre dette, men i stedet sørge for at give dig 50% visninger i time 1, 50% i time 2 osv. Du ville derfor få den samme mængde klik, og betale det samme pr. besøgende.

Fejltagelse #5: Man følger op og optimerer alt for sjældent

Mange har den opfattelse, at man ikke behøver at gøre ret meget ved sin AdWords konto, efter kampagnerne er blevet sat op og aktiveret. Og det kunne ikke være mere forkert.

En AdWords konto bliver bedre og bedre over tid, når man får mere data, har fået resultater på sine splittests af annoncer (mere herom i fejltagelse 11), fundet de rigtige bud til sine keywords osv. Det er først efter du har optimeret i måneder, at du kan begynde at høste frugterne rigtigt, fra dit arbejde med AdWords. Og med kontinuerlig optimering og administration, bør dine resultater forbedre sig løbende.

Kontostruktur og søgeord

Fejltagelse #6: Man har en alt for simpel kontostruktur

Jeg har før åbnet en AdWords konto for første gang, og med det samme måtte konstatere, at der rent faktisk kun var gjort brug af en enkelt, eller meget få kampagner. Det kan meget hurtigt fortælle mig, at hele opsætningen af strukturen er blevet gjort for simpel, og at der er enormt meget potentiale, som ikke bliver udnyttet, kun på grund af dette.

Hvordan du opsætter en kontostruktur optimalt, og stadig sørger for at det ikke bliver for kompliceret, er et svært emne at gøre kort. Men det du skal have med i dine tanker er, at du skal bygge din konto på en måde, som søger for, at du kan få den højest mulige Quality Score. Og nogle af måder du kan gøre det på, er følgende:

Gør brug af søgeordene i dine annoncer Her kræver det selvfølgelig først og fremmest, at du byder på de rigtige søgeord (læs mere i fejltagelse 10). Men hvis dine besøgende søger på “Billige Rejser Online”, og det er det du sælger, så skriv det i dine annoncer

Send de besøgende hen til den mest relevante side Det er vigtigt, at du ikke bare sender alle dine besøgende hen til forsiden (læs mere i fejltagelse 10). Har dine besøgende søgt på “Billige Rejser til USA” – så sørg for at have en underside om billige rejser til USA, som du kan sende dem hen til



For at disse ting kan kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at man opbygger sin kontostruktur efter, at man skal have meget få og ensartede søgeord, i hver annoncegruppe. På den måde kan man give dem meget relevante annoncer, og lede de besøgende hen til de mest relevante undersider. Og dét skal nok gøre en forskel på din Quality Score, og ikke mindst dine klikpriser ift. placeringer.

Har du lyst til at læse mere om ,hvordan du kan bygge en kontostruktur med højest mulige Quality Scores, kan du læse min guide her.

Fejltagelse #7: Man byder på for brede søgeord

Husk altid på, at jo bredere dine søgeord er, desto dyrere vil de være, og desto dårligere vil de performe. Sælger du billige rejser til USA, kan der være enorm stor forskel på konverteringsrate, klikpriser og søgevolumen på søgeord som “rejser til USA” og “køb billige rejser til USA online”. Og selv om long-tail søgninger måske har meget begrænset volumen, bør du i den grad overveje at annoncere specifikt på disse med højere bud, end på de mere generiske søgetermer.

Desuden er det nok også fornuftigt generelt for dig at overveje, hvor brede søgefraser du har tænkt dig at byde på. Sælger du kun rejser til USA, og ingen andre destinationer, er det nok for bredt, at byde på “rejser”.

Jeg har set eksempler, hvor man har valgt at byde på søgefraserne “billig fragt” og “fri fragt” – hvilket jo må siges, at være meget brede søgeord, man ikke kan have ret høje forventninger til.

Fejltagelse #8: Man får ikke gjort rigtig brug af negative søgeord

Noget af det værste man kan opleve med sin AdWords annoncering er, hvis man aldrig rigtig har tilføjet nogle negative keywords, og efter lang tid, og mange annoncekroner, åbner sin rapport med de reelle søgetermer, man har fået visninger på.

Det kan være nogle rigtig ubehagelige tal, der står i en rapport som denne, hvis man har haft for brede søgeord. Eksempler hvor man tydeligvis ikke har været ude ofte og hurtigt nok med riven, og fået ekskluderet alle de irrelevante søgninger man har haft visninger på. Og ikke mindst, de irrelevante besøgende, man har betalt for.

For at se denne søgeterm-rapport skal du trykke på fanen “Søgeord”, og derunder knappen med “Søgetermer”. Tag et kig på listen og se, om du ikke også kan finde ting, som du absolut ikke er interesseret i, at have dine annoncer vist på.

Hvis du har rigtig meget data, kan det være noget af en opgave, at gå igennem en liste som denne rapport. Her kan du med fordel gøre brug af filtrer, så du kan identificere grupper af dårlige søgeord. Det har jeg skrevet mere om her – men her er nogle af de filtre, jeg normalt gør brug af:

Søgeord med mange visninger og lav CTR

Søgeord der aldrig har konverteret, og har haft mange klik

Søgeord med en meget høj konverteringspris

Søgeord med meget høje klikpriser

Fejltagelse #9: Man har ikke helt styr sin brug af match types

Jeg ser tit, at flere blander de forskellige søgeordstyper sammen, og/eller bruger dem helt forkert. Eksempler på dette kan være:

Kombinationen mellem flere typer Fx mellem et exact match søgeord, og et i broad match modifier (BMM) som “[+billige +rejser +USA]”

Brug af både broad BMM og phrase match Søgeord i BMM erstatter behovet for brug af phrase match søgeord – og er langt bedre at benytte sig af

Brug af den gammeldags broad match Før BMM kom på banen, skulle man altid være varsom med sine broad match søgeord. Og det skal man stadig, hvis man benytter sig af den gammeldags version (den uden plusserne foran søgeordene). Du risikerer her, at Google synes at søgninger på “rejser til Sydamerika”, må være synonymer for dine søgeord, med “rejser til USA” – selv om du slet ikke sælger rejser til Sydamerika



Annoncer og landingssider

Fejltagelse #10: Man skriver for dårlige annoncer

Der er nogle helt typiske fejltagelser med annoncer jeg ofte ser, når jeg tager mit første kig på en AdWords konto. De mest typiske vil i langt de fleste tilfælde være en eller flere af følgende:

Mangel på keywords i annonceteksten Det er vigtigt at du husker på, at skrive dine annoncetekster på en måde, så de kan indeholde de søgeord du byder på

Fejl i sprog eller opsætning Ville du selv klikke på en annonce der mangler mellemrum, har stavefejl, eller hvor det ser ud som om der mangler noget? Højst sandsynligt ikke. Sørg for at kigge på dine annoncer inden du starter din annoncering, så du er helt sikker på, at de ser professionelle ud

Ingen USP i annoncen Sørg for at din annonce skiller sig ud. Hvad end du kan, som dine konkurrenter ikke kan, sørg for at få det med i dine annoncer

Forkert brug af Dynamic Keyword Insertion Jeg har set flere, helt forfærdelige forsøg på brug af Dynamic Keyword Insertion. Hvis du gerne vil gøre brug af denne mulighed, så vær sikker på, at du bruger det korrekt, og at du ser det virke i praksis

Kig på konkurrenterne Det er altid fornuftigt at tage et kig på, hvad dine konkurrenter skriver. Du skal selvfølgelig hverken stjæle eller kopiere deres tekster – men inspiration er altid en god idé

Gør ikke brug af tricket med et punktum til slut i beskrivelseslinje 1 Ender du med en topplacering (over de organiske resultater) med dine annoncer, og har du sat et punktum til slut i din øverste beskrivelseslinje, så vil din beskrivelseslinje blive placeret efter overskriften. Det giver en meget lang overskrift i stedet, som gør din annonce langt tydeligere end dine konkurrenter, som ikke gør brug af tricket



Fejltagelse #11: Man splittester ikke sine annoncer – eller også gør man det forkert

Det er desværre de færreste som tester deres annoncer løbende. Og de der endelig gør, misser ofte de helt essentielle ting der skal til for, at testen rent faktisk er statistisk valid.

At splitteste sine annoncer er nødvendigt for, at man kan blive ved med, at optimere sin konto mest muligt, og løbende forbedre sine resultater. Men bemærk, dine indstillinger for annoncerotation under kampagneindstillingerne skal være sat til at rotere tilfældigt mellem annoncerne, som på billedet herunder.

Er dine kampagneindstillinger sat til standardindstillingen vil Google automatisk vælge den annonce, der har størst chance for klik. Og det betyder, at den ene af dine annoncer på et tidspunkt vil få flere af visningerne end den anden. Det er et problem, og det gør din test statistisk invalid.

Jeg har skrevet et blogindlæg der guider dig igennem processen for hvordan du splittester AdWords annoncer korrekt – fra start til slut. Læs det her.

Fejltagelse #12: Man gør ikke brug af alle udvidelserne til dine annoncer

Google har givet os muligheden for, at tilføje såkaldte udvidelser, bedre kendt som extensions, til vores annoncer. Disse kan gøre annoncer mere tydelige, relevante – og ikke mindst hæve din Quality Score. De fleste kender kun til en enkelt, eller meget få af disse muligheder. Og det er en skam, for her er der virkelig tale om et uudnyttet potentiale.

Sitelink extension

Undersidelinks der kan give dig op til 4 ekstra links under din annonce, med to linjers beskrivelse

Location extension

At have sin adresse med som en del af annoncen, som fungerer som et link til Google Maps er interessant, hvis du har en fysisk butik, som kunderne kan besøge.

Call out extension

En af de senere muligheder der er blevet tilføjet til listen er, at du i bunden af annoncen kan få tilføjet op til 4 såkaldte ”call outs”, som kan være dine USP’er. På den måde kan du få de her vigtige informationer med, uden at de skal optage værdifuld plads i dine annoncer.

Review extension

En mulighed som ikke er så velkendt, og som for at være helt ærlig kan være lidt svær, rent faktisk at få godkendt, og vist i søgeresultaterne, er de såkaldte review extension. Her kan du få korte citater vist fra anmeldelser, artikler, pressemeddelelser eller lignende.

App extension

Har du en app giver det rigtig god mening, at have links direkte til hvor man kan downloade den.

Seller ratings

En mulighed man desværre kun har i visse lande, er de såkaldte Seller ratings – en mulighed du bestemt skal udnytte, hvis du kan. Her kan du nemlig få de populære stjerner med i dine annoncer, som virkelig kan skabe opmærksomhed, og hjælpe dig med at få en højere klikrate.

Structured Snippets

Den udvidelse som de færreste nok kender til, fordi den er så ny som den er, hedder Structured Snippets. Her har du muligheden for, at tilføje noget mere information om dine produkter. Fx brands, modeller, typer, styles eller lignende.

Call extension

Sidst men ikke mindst har du muligheden for at tilføje dit telefonnummer, eller en decideret knap, der kan hjælpe dine mulige kunder med, at komme i kontakt med dig via telefonen.

Fejltagelse #13: Man sender alt trafikken til forsiden

Endnu en klassisk fejltagelse er, at man tager den nemme løsning, når man skal vælge landingsside til sine annoncer, og sender alt trafikken til forsiden. Og det er uanset hvad annoncen handler om.

Der er nogle helt åbenlyse fordele i at sende sin trafik hen til den mest relevante underside. Den ene meget vigtige grund er, at du kan øge din Quality Score som, som du allerede ved, kan give dig bedre placeringer, og ikke mindst lavere klikpriser.

Den anden, nok endnu vigtigere grund er, at du øger chancen for, at den besøgende bliver på dit website, og ender med en konvertering. Og det er jo det som det hele handler om, ikke?

Sikring af profit (ROI)

Fejltagelse #14: Man gør ikke brug af alle mulighederne for budjusteringer

Du er måske som så mange andre, slet ikke klar over de mange muligheder du har for, at lave intelligente budjusteringer ud fra, hvordan dine besøgende interagerer med dit website. Det er en skam, for der er i den grad store udsving i, hvordan besøgende konverterer – hvilket giver dig en mulighed du bør udnytte.

Mobile vs. Desktop besøgende

Har du nogensinde taget et kig på, hvordan besøgende fra mobile enheder konverterer på dit website? Selv om vi som digitale forbrugere bliver mere og mere vant til, at bruge vores mobiler til informationssøgning og køb på internettet, så er der meget ofte stor forskel på konverteringsraten.

Der er som regel også ganske stor forskel på klikpriserne, men det er vigtigt at du er klar over, hvad det betyder for din annoncering. Forestil dig, at din ROI er 40% lavere for mobile besøgende (trods lavere klikpriser), men at du lige nu ikke justerer dine bud ned for denne type besøgende.

Tid på dagen & Dag på ugen

Det er meget forskelligt hvilke dage og tidspunkter der er myldretid på forskellige websites. Du er højst sandsynligt også allerede helt klar over, hvilke dage og tidsrammer der er mest gang i salgene på din hjemmeside. Men laver du også budjusteringer herefter?

Det er faktisk de færreste der gør brug af den her mulighed, med en såkaldt Ad Schedule. Og mange af dem som endelig gør, baserer det hele på mavefornemmelser, selv om alt den data der skal bruges er tilgængelig. Og det kan også nemt blive en anelse kompliceret, at gøre det helt korrekt, og avanceret nok, så man får det hele med.

Det er netop en af årsagerne til, at jeg har lavet en avanceret Ad Schedule i Excel, som gør det meget nemt for dig. Her skal du blot indsætte data fra de besøgende på dit website, og så laver mit ark en tabel til dig, som du kan copy-paste, og bruge i din AdWords konto. Du får den ved at downloade Excelarket her.

Geografisk placering

De fleste vil nok nikke genkendende til, at der kan være stor forskel på jyder og københavnere. Og det er højst sandsynligt også tilfældet for dig, hvis du tager et kig på dine besøgendes geografiske placeringer, og deres forskel i konverteringsrate.

Den viden, og den data du kan få ud af dine besøgende kan du ligeså godt udnytte til din fordel. Samtidig er det også ganske sjovt, at lære mere om sine kunder på denne måde, da der vil være forskel. Ikke blot mellem Jylland og København, men garanteret også fra Sydsjælland til Nordsjælland.

Nye besøgende vs. Tilbagevendende

Sidst, men absolut ikke mindst, er forskellen mellem performance fra nye vs. tilbagevendende besøgende, som ofte er enorm. To meget populære typer besøgende er tilbagevendende kunder, eller besøgende som har lagt ting i indkøbskurven, men som ikke fik færdiggjort købet.

Med RLSA, Remarketing Lists for Search Ads, kan du lave målgrupper du kan tilføje til dine kampagner, hvor du så får muligheden for, at hæve eller sænke dine bud, for netop disse personer. Og kan du se, at tilbagevendende besøgende konverterer 80% oftere end nye besøgende, vil du så ikke hæve dine bud for netop disse mennesker?

Samtidig kan du bruge de samme målgrupper til dine remarketing kampagner, som du kan læse mere om i fejltagelse 18.

Fejltagelse #15: Man ved ikke helt hvad en besøgende eller kunde er værd

Det lyder helt tosset, men der findes masser derude, som annoncerer for massevis af annoncekroner, uden rent faktisk at være klar over, hvad de besøgende er værd. Og det er selv om vi med digitale medier, har alle mulighederne lige foran os, og alt den data vi skal bruge, for netop at kunne finde frem til tal som disse.

Lad os sige for eksemplets skyld sige, at du forhandler herrecykler i din webshop, og at følgende scenarie var realiteten for din virksomhed:

Gennemsnitsordreværdi: 5.000 kr.

Profit efter alle omkostninger: 10%

Konverteringsrate: 2%

Kan du købe trafik ind med den samme performance, vil du altså kunne betale følgende pr. klik:

5.000 kr. x 10% x 2% = 10 kr.

Prøv at forestil dig, hvordan man i de klassiske reklamebureauer og virksomheder, før den digital æra, havde savlet over en mulighed som denne. Sørg nu for, at lave de nødvendige udregninger der skal til for at du ved, hvad du kan betale for dine besøgende. Ellers risikerer du, at du mister penge, hver eneste dag.

Brug af avancerede kampagnetyper

Fejltagelse #16: Man gør ikke brug af Google Shopping

Er man en webshop som ikke udnytter mulighederne man har ved brug af Google Shopping, som er de her annoncer med billeder og priser på, kan man virkelig tale om uudnyttet potentiale. Annoncer som disse konverterer typisk rigtig godt, og flere studier viser, at gør man brug af både “normale” søgeannoncer og Google Shopping, har det en positiv effekt på ens resultater.

Det er en lidt anderledes kampagnetype, og den kræver også lidt mere arbejde, end andre kampagner. Men det er bestemt tiden værd, så det kan i den grad betale sig selv at sætte sig ind i, eller betale sig til eksperthjælp.

Er du “gør-det-selv”-typen kan jeg anbefale dig at bruge Frederik Hyldigs komplette Google Shopping guide som du finder her.

Fejltagelse #17: Man har ingen Dynamic Search Ads (DSA) kampagne

En Dynamic Search Ads (DSA) kampagne er et tiltag fra Google, som gør det muligt for dig, at lade Google hjælpe dig med, at finde relevante søgeord og fraser at annoncere på, ud fra indholdet på dit website.

Måden de gør dette på er ved, at benytte deres organiske indeks, og kigge på de specifikke undersider du har på dit website, herunder ting som titlen, overskrifter etc., og derudfra annoncere på relevante søgetermer. De vælger desuden selv en overskrift til annoncerne, så du ”kun” selv står for beskrivelseslinjerne, og din Display URL.

Det lyder måske umiddelbart utroligt risikabelt, og det er bestemt også en kampagnetype der gør, at man skal holde øje med sin rapport med søgetermer oftere. Men en DSA-kampagne åbner så mange muligheder for, at finde nye søgeord og udbygge sin konto med relevante søgetermer, annoncegrupper og kampagner.

Det er ikke altid at kampagnen leverer det bedste ROI, men det potentiale den giver dig for, at “høste” nye søgeord, er rigtig meget værd. Og er du villig til, at gøre det en lille smule mere avanceret, kan du i den grad få dig en god mængde volumen, til et positivt ROI. Det har jeg lavet en hel guide om, som du finder her.

Fejltagelse #18: Man gør ikke brug af remarketing, dynamic retargeting eller RLSA

Det er faktisk de færreste der overhovedet gør brug af remarketing, dynamic retargeting eller retargeting lists for search ads (RLSA). Har du fx selv oprettet målgrupper, som indsamler data omkring dine besøgende, så du specifikt kan målrette dem med annoncer på displaynetværket? Eller kan øge dine bud for dine tidligere kunder, eller de personer som efterladte produkter i indkøbskurven uden at færdiggøre købet? Højst sandsynligt ikke – men lad os tage det fra en ende af.

Først og fremmest skal du have oprettet dig nogle målgrupper, med specifikke typer af besøgende du gerne vil kunne gruppere. Det kunne fx være:

Alle besøgende

Besøgende der har været på en kategori-side

Besøgende der har været på en produkt-side

Besøgende som har haft noget i indkøbskurven, men som ikke endte med at købe noget

Alle kunder

Alle besøgende som ikke blev til kunder

Hvis du vil læse mere om hvordan du kan opsætte målgrupper, så har Google selv skrevet en guide til det her.

Så snart du har fået oprettet disse målgrupper, kan du begynde at målrette dem i din markedsføring. Dette kan du gøre med Display Remarketing, som kan være tekstannoncer og bannere på websites i Googles displaynetværk. Læs mere her.

Det kunne også være med Dynamisk Retargeting, som giver dig muligheden for at vise dine tidligere besøgende de specifikke produkter de har kigget på i dine bannere. Læs mere her.

Sidst, men absolut ikke mindst, er brugen af Remarketing Lists for Search Ads, også kendt som RLSA, som giver dig muligheden for, at justere dine bud op eller ned, ud fra dine målgrupper. Det giver dig muligheden for at betale mindre for “Window Shoppere”, og øge dine bud for tidligere kunder som er tilbage for at købe mere – eller hvordan det nu fungerer i din butik.